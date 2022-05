“Maria Laura De Vitis falsa e costruita all’Isola”/ L’attacco di Fabrizia e Mercedesz

Maria Laura De Vitis al centro delle critiche all’Isola dei Famosi

L’arrivo di Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi 2022 ha sicuramente smosso le acque e creato nuove dinamiche. Al contempo la vincitrice de La Pupa e il Secchione show 2022 si è attirata dubbi e critiche per il suo repentino avvicinamento ad Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. La prima a non credere alla genuinità dei suoi sentimenti è Fabrizia Santarelli.

“MERCEDESZ HENGER FIDANZATA CON FULVIO”/ Arianna David: "Notizia falsa, ecco perché"

Su Playa Sgamada, chiacchierando con Estefania Bernal, Fabrizia ha infatti dichiarato: “Alessandro è partito con Marialaura perché lei è più brava a farselo piacere, anche se a me ha detto mille volte ‘Con i ragazzi più piccoli non mi trovo bene’. – Ha quindi ritenuto che il vero interesse della De Vitis sia un altro – Invece quando è arrivata sull’Isola si è fiondata non tanto su Alessandro, ma su Carmen!”

Vladimir Luxuria "Mercedesz all'Isola? Ecco com'è andata davvero"/ "Eva Henger…"

Fabrizia Santarelli e Mercedesz Henger contro Maria Laura De Vitis

In confessionale, Fabrizia Santarelli ha continuato ad accusare Maria Laura De Vitis, rivelando di trovarla poco vera: “Penso che Maria Laura sia una persona abbastanza costruita, un po’ furbetta, che ha deciso di rimanere in gioco creando delle situazioni che neanche lei vorrebbe vivere. Si vede se nasce la scintilla tra due persone, non deve nascere perché tu vai ad implorare Carmen di accettarti! A me questi teatrini non piacciono”. La Santarelli non è l’unica a pensarla in questo modo. Anche Mercedesz Henger ha dubbi su Maria Laura e la definisce falsa: “Maria Laura è molto interessata a creare delle dinamiche di gioco. Ha deciso di diventare il clone di Carmen. Compiacendo lei crede di compiacere anche Alessandro, quindi la vedo molto impostata, modo carino per dire falsa.”

LEGGI ANCHE:

Marialaura De Vitis finge con Alessandro Iannoni?/ Mamma Rossana "Non so se le piace"

© RIPRODUZIONE RISERVATA