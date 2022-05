Maria Laura De Vitis fidanzata con Lorenzo Orsini?/ Lui “Stiamo insieme”, Mirko Gancitano “Falso”

Maria Laura De Vitis fidanzata con Lorenzo Orsini?

Continua la permanenza di Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi 2022, dove è arrivata come ‘conquistadores’, pronta a conquistare il cuore di qualche ragazzo lì in Honduras. Maria Laura, infatti, si è dichiarata sin da subito single e si è infatti interessata ad Alessandro Iannoni con il quale, però, è nata solo un’amicizia. Eppure sembrerebbe che la De Vitis abbia in realtà mentito sulla sua situazione sentimentale e sia infatti fidanzata.

È questo d’altronde che dichiara il rapper Lorenzo Orsini (il presunto figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia). È stato lui stesso, al portale ThePipolTv, a svelare di avere un rapporto sentimentale con la naufraga ormai da un po’ di tempo: “Io e Maria Laura stiamo insieme da quasi un anno, l’ho conosciuta a Modena attraverso amici in comune ci siamo presentati in un locale a Modena.” ha ammesso.

Maria Laura De Vitis fidanzata? Mirko Gancitano smentisce

In merito al rapporto con Maria Laura De Vitis, Lorenzo Orsini ha poi aggiunto: “Quando abbiamo iniziato a frequentarci ci hanno visto in tanti, tra gli amici in comune sanno la verità. Ci hanno anche paparazzato a Milano Marittima ed è uscita la notizia sui vari siti. Dopo quel momento per fare calmare un po’ gli animi siamo stati più attenti ad esporci pubblicamente, lei non voleva, a me fregava poco”. Da queste dichiarazioni, dunque, sembrerebbe che la naufraga abbia mentito a tutti. A difenderla e a smentire questo gossip ci ha però pensato Mirko Gancitano, che ha condiviso con Maria Laura otto settimane a La Pupa e il Secchione show. “Smentisco con cognizione di causa che la De Vitis non è fidanzata!” ha scritto Mirko su Instagram, aggiungendo infine che “È single al 100%”.

