Maria Laura De Vitis, La Pupa e il Secchione Show/ Da Paolo Brosio a Gianmarco Onestini il suo sogno

Maria Laura De Vitis, La Pupa e il Secchione Show

Maria Laura De Vitis è tra i protagonisti de La Pupa e il Secchione Show la 24enne modella salita alle cronache per la discussa relazione, ormai terminata, con Paolo Brosio, di molti anni più grande di lei. La giovane partecipa allo show La Pupa e il Secchione in veste di Pupa e nel corso della seconda puntata, è stata scelta come partner da Gianmarco Onestini: tra i due pare esserci già una forte intesa, frutto, come dicono i pettegolezzi, di un reciproco interesse nato al di fuori del programma. Maria Laura De Vitis è stata scelta dall’affascinante secchione al termine di una sensuale bachata, nella quale è stata protagonista anche di un incidente hot: dal vestito particolarmente scollato della ragazza, infatti, ha fatto capolino un seno, ma la scena è sfuggita alle telecamere perché i due erano impegnati in un abbraccio.

La bella Maria Laura è stata dunque preferita alla rivale Nicole Di Mario, non solo per la bravura nella danza e per l’affinità dimostrata, ma anche per essersi messa in luce con la spiegazione del teorema di Pitagora, cosa che Onestini pare aver apprezzato.

Maria Laura De Vitis divide il pubblico

Il giudizio su Maria Laura De Vitis da parte del pubblico de La Pupa e il Secchione Show appare diviso: se da un lato non sono molti ad aver creduto alla veridicità della sua relazione con Brosio, definendola affamata di notorietà e poco sincera, dall’altro può contare sul partner di gara, Onestini, appunto, che riscuote fin dalle prime apparizioni in video un notevole consenso. Scopriremo solo in seguito se la coppia si dimostrerà affiatata come sembrano promettere e se Maria Laura saprà beneficiare della presenza di Gianmarco al suo fianco. Sicuramente però la sua bellezza e la sua simpatia saranno in grado di far cambiare parere anche a quelli che fino a questo momento sono stati tiepidi nei suoi confronti.

