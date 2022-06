Maria Laura De Vitis lascia l’Isola per accertamenti medici: si ritira?/ Come sta la naufraga

Maria Laura De Vitis lascia l’Isola per accertamenti medici: come sta?

È un finale alquanto difficile per i naufraghi quello dell’Isola dei Famosi 2022. A poche settimane dalla finale, Marco Cucolo ha dovuto abbandonare il gioco a causa di problemi di salute, stessi problemi che hanno colpito anche Edoardo Tavassi, costretto a recarsi in infermeria per alcuni accertamenti medici. E mentre il fratello di Guendalina manca in playa da alcuni giorni, a raggiungerlo è stata nelle ultime ore anche un’altra concorrente: Maria Laura De Vitis.

La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show è stata costretta ad abbandonare i compagni: “Mi ha detto il dottore che devo andare a fare un accertamento. Ragazzi torno tra un po’… non so quando. Fate i bravi senza di me, torno presto”, queste le sue parole mentre lasciava la spieggia.

Maria Laura De Vitis lascia l’Isola dei Famosi: ritiro possibile?

Come sta Maria Laura De Vitis? La sua permanenza all’Isola dei Famosi 2022 è a rischio? Al momento pare non si capitato nulla di grave alla naufraga che, quindi, si è recata in infermeria per un semplice accertamento. È dunque probabile che nella puntata di lunedì sarà regolarmente presente in spiaggia insieme agli altri compagni d’avventura. Al momento è dunque da escludere il possibile ritorno dell’ex pupa.

Solo pochi giorni fa, d’altronde, lasciava l’Isola dei Famosi Marco Cucolo, un ritiro arrivato pochi giorni dopo l’eliminazione della sua compagna Lory Del Santo, sconfitta al televoto da Pamela Petrarolo. Lo rivedremo in studio con Ilary Blasi nei prossimi giorni.

