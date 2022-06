Maria Laura De Vitis, sogno hot su Luca Daffrè all’Isola/ “Eravamo complici, c’era passione”

Maria Laura De Vitis e il sogno piccante su Luca Daffrè all’Isola dei Famosi

Maria Laura De Vitis non ha intenzione di desistere con Luca Daffrè all’Isola dei Famosi. Lo ha ammesso proprio durante la diretta di lunedì 13 giugno quando, di fronte alle immagini di Carmen di Pietro e Luca nei panni del suo ‘toy boy’ per gioco, Maria Laura ha dichiarato “Io mi metterò in mezzo a loro due così come lei ha fatto quando c’era Alessandro”. Infatti la bella De Vitis ha continuato a stuzzicare Daffrè, svelandogli di aver fatto su di lui un sogno molto particolare.

Nel corso del daytime dell’Isola dei Famosi 2022 andato in onda il 15 giugno, Maria Laura De Vitis si è avvicinata a Luca Daffrè per fargli una confidenza: “Questa notte ti ho sognato”, ha ammesso la naufraga. “Cos’hai sognato?”, ha chiesto allora Luca e lei, imbarazzata, ha replicato “Non posso dirtelo”.

Maria Laura De Vitis stuzzica Luca Daffrè e spera in un futuro insieme dopo l’Isola

Ai due si è poi aggiunto anche Edoardo Tavassi che, venuto a sapere del sogno di Maria Laura, l’ha stuzzicata: “Hai fatto un sogno erotico!” Lei, imbarazzata, ha negato e ha raccontato solo la prima parte del sogno: “Eravamo vicini di camera e sentivo bussare, vado a vedere alla finestra e c’era il cervo“, che è il tatuaggio che Luca ha sul petto. “Allora gli ho aperto e il sogno è continuato…” ha raccontato ai due la naufraga.

Solo dopo, nella solitudine del confessionale, ha raccontato come è continuato il sogno: “Eravamo molto complici, ridevamo tanto, scherzavamo ma c’era anche della passione… era un bel sogno!” ha poi concluso, ammettendo infine di sperare che il sogno possa magari diventare realtà una volta finita l’avventura all’Isola.

