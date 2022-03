Maria Laura De Vitis volta pagina dopo Paolo Brosio/ Chi è la concorrente La pupa e il secchione show 2022

Chi è Maria Laura De Vitis ingaggiata nel cast La pupa e il secchione show 2022: ecco il ruolo dell’ex fidanzata di Paolo Brosio

Ci siamo, nella prima serata di questo martedì 15 marzo 2022, va in onda il primo appuntamento tv de La pupa e il secchione show 2022, condotto da Barbara D’Urso su Italia 1. E tra i protagonisti annunciati nel cast del format, Maria Laura De Vitis, ingaggiata nel ruolo di “pupa”, desta curiosità generale nei telespettatori, che si dicono in trepidante attesa di scoprire i lati reconditi del suo personaggio tv, al di là della nomea che le si affibbia di “ex di Paolo Brosio”, in riferimento al recente naufragio della lovestory avviata con il popolare conduttore ed opinionista tv.

Paolo Brosio/ "Vaccinati problematici, li evito: chi fa il tampone è più attendibile"

In barba alle contestazioni generali dell’occhio pubblico – ricevute rispetto alla differenza d’età intercorrente tra loro, nei mesi di durata della loro storia d’amore- Marialaura De Vitis e Paolo Brosio non hanno mai fatto mistero di sentirsi fatti l’uno per l’altra, dicendosi del tutto incuranti dei detrattori ( lei 23 anni e lui 65 anni). Lo scorso febbraio 2022, dopo l’ufficializzazione della rottura registratasi tra lei e Paolo Brosio, si sono susseguite poi voci incessanti che danno alla pupa, Marialaura, della presunta nuova fiamma di Giorgio Manetti, ex protagonista storico al Trono over di Uomini e donne, nonché ex fidanzato di Gemma Galgani. Insieme a quest’ultimo la giovane neo pupa sarebbe stata avvistata nel cuore della città dei fiori, Sanremo, durante la settimana sanremese del Festival della Canzone 2022, vinto da Mahmood e Blanco. Tuttavia, dal momento che è ora ingaggiata nel cast de La pupa e il secchione – in partenza in questo inizio settimana di metà marzo 2022- la De Vitis si prepara a voltare pagina nella sua vita, e perché no, per una svolta sia dal punto di vista professionale che in fatto di relazioni, anche amorose.

Francesco Mangiacapra vs Paolo Brosio/ “Sono più cristiano di te, vai a Medjugorje!”

Maria Laura De Vitis e la metamorfosi da nip a vip: chi è La pupa e il secchione show 2022

Maria Laura De Vitis, che avrà modo di presentarsi al grande pubblico dei telespettatori in Italia in occasione del debutto de La pupa e il secchione 2022 su Italia 1, non è solo “un’ex fidanzata di”: è una giovane originaria di Reggio Emilia, che da giovanissima ha iniziato a calcare le passerelle coltivando il sogno di poter diventare un’affermata top-model. Delle esperienze che le hanno permesso di affermarsi come rappresentante nostrana del Belpaese a Miss Mondo Italia. Nel 2022 si è laureata in Scienze della Comunicazione e nel 2021 ha ufficializzato la sua rottura con l’ormai risaputo ex vip, Paolo Brosio. Nel frattempo, si afferma come una influencer di rispetto che vanta un seguito su Instagram stimato oltre 235mila followers.

Paolo Brosio dopo la lite in tv: “Parenzo un omuncolo”/ La replica “Non mi scuso”

Non ci resta che attendere il suo debutto a La pupa e il secchione show 2022, per sapere di più sul suo conto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA