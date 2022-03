Maria Laura De Vitis Vs Mila Suarez “Gatta morta”/ “Dopo Mirko si butta su Gianmarco”

Non mancano le gelosie nel gruppo de La Pupa e il Secchione Show 2022. La scorsa settimana si è composta la coppia Maria Laura De Vitis e Gianmarco Onestini ma, stando alle immagini che arrivano in diretta, tra i due sono già nati i primi dissapori. Il motivo? Mila Suarez. La modella e Gianmarco si conoscono dai tempi della partecipazione allo stesso Grande Fratello e, in villa, mostrano di essere molto legati.

Questa vicinanza però scatena le gelosie di Maria Laura che sbotta poi in confessionale: “Dopo il palo preso con Mirko si butta su Gianmarco! Penso sia una strategia per farmi passare meno tempo con il mio secchione così leghiamo meno e mi indebolisce”. Maria Laura ne parla poi anche con Gianmarco che, tuttavia, rinnega le sue accuse: “Lei non può avere il diritto di dirmi con chi parlare, io sono single, lei è single, non è la mia fidanzata che può dirmi cosa fare o con chi parlare.”

Maria Laura De Vitis attacca Mila Suarez: “Gatta morta, non mi piace!”

In confessionale, Maria Laura torna a criticare gli atteggiamenti di Mila Suarez: “La gatta morta a me non piace, non deve toccare il mio secchione.” In studio poi chiarisce la sua posizione: “Non ho problemi se lui parla con Mila, perché già sono amici, però c’è modo e modo. Possono stare leggermente più staccati e parlare insieme agli altri.” Gianmarco, però, non è disposto a fare un passo indietro con Mila: “Io con Mila già ci sono amico, lei è stata molto male e quando vedo un’amica che sta male non la lascio e non la lascerò mai sola.”

