Maria Lodovica Lazzerini, chi è la fidanzata di BigMama/ “Mi ha aiutata ad essere me stessa”

Maria Lodovica Lazzerini, chi è la fidanzata di BigMama

Maria Lodovica Lazzerini è la fidanzata di BigMama, la giovane rapper tra le grandi sorprese del Festival di Sanremo 2024 con il brano La rabbia non ti basta e che sarà oggi ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1. La loro relazione è diventata di dominio pubblico proprio in occasione della partecipazione della cantante alla kermesse: la fidanzata, anche lei classe 2000, è infatti una musicista e autrice di testi e ha scritto il testo del brano in gara assieme a BigMama.

La Lazzerini è una giovane polistrumentista: ha iniziato a suonare la chitarra e il pianoforte per poi dedicarsi, nel corso della sua carriera nel mondo della musica, alla scrittura dei brani. “È bellissimo sentire il mio nome accanto al suo”, aveva dichiarato la rapper campana in occasione del Festival, in riferimento al testo del brano scritto a quattro mani con la sua dolce metà.

BigMama e la fidanzata: “Ci siamo conosciute da ubriache ad una festa“

Ma come si sono conosciute BigMama e la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini e da quanto tempo stanno insieme? La loro storia d’amore ha preso il volo circa due anni fa, ma soltanto in occasione del Festival di Sanremo 2024 è stata resa nota. Entrambe, infatti, sono molto riservate e soltanto negli ultimi mesi BigMama ha iniziato a parlarne in forma pubblica: “Ci siamo conosciute da ubriache ad una festa“, ha raccontato ironica in un’intervista a Mara Venier a Domenica In lo scorso mese.

“C’era una sua amica che mi raccontava che le piacevano le donne, a me lei piaceva quindi guardavo lei e le ho chiesto: ‘è l’amica tua?’ E poi ci siamo baciate”, ha così raccontato il loro primo incontro. Il supporto di Maria Lodovica Lazzerini è fondamentale per BigMama, che ha riscoperto la bellezza di amare ed essere amata: “Lei mi ha aiutata ad essere molto me stessa, la mia sessualità era una parte che nascondevo abbastanza perché non pensavo di meritare amore, e invece sono cresciuta tanto e lei mi ha insegnato che io posso amare chi voglio e posso essere amata”.

