BigMama, fidanzata Lodovica Lazzarini: “Mi ha aiutata, non pensavo meritare amore”/ Commozione a Domenica In

Fidanzata BigMama Lodovica Lazzarini, la rivelazione a Domenica In: “Mi ha aiutata ad essere me stessa”

Nella puntata di oggi di Domenica In è stata ospite anche BigMama e la talentuosissima cantautrice partenopea tra le rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo 2024 ha concesso una lunga intervista in cui si è sbilanciata anche sulla sua vita privata. Dopo essersi dichiarata innamorata, BigMama sulla sua fidanzata Lodovica Lazzerini ha rivelato a Mara Venier come si sono conosciuti ed il racconto più che romantico è stato molto ironico e divertente: “Ci siamo conosciute da ubriache ad una festa.”

Big Mama, chi sono i suoi genitori/ "Sii sempre te stessa", il consiglio di mamma Angela e papà Italo

E poi ha aggiunto: “C’era una sua amica che mi raccontava che le piacevano le donne a me lei piaceva quindi guardavo lei e le ho chiesto e l’amica tua? E poi ci siamo baciate”. Sulla sua fidanzata Lodovica Lazzarini BigMama ha confessato: “Lei mi ha aiutata ad essere molto me stessa, la mia sessualità era un parte che nascondevo abbastanza perché non pensavo di meritare amore e invece sono cresciuta tanto e lei mi ha insegnato che io posso amare chi voglio e posso essere amata.” I due sono affiatate e felici e stanno insieme da circa due anni.

Lodovica Lazzerini, fidanzata BigMama/ È musicista, con lei ha scritto il testo de “La rabbia non ti basta”

Malattia BigMama: “Mi ha insegnato che devo pensare a me stessa”, confessione da Mara Venier

Durante l’intervista a Domenica In BigMama, all’anagrafe Marianna Mammone ha parlato dell’amore per la sua famiglia ma anche della sua malattia, un linfoma di Hodgkin che fortunatamente ha sconfitto: “All’inizio, pensi alle cose che danno più fastidio agli altri, quindi tipo: i capelli che cadono, il corpo che cambia o prende peso. Quando, però, conosci la malattia ti rendi conto che l’importante è che la tua testa stia bene, è fondamentale affrontare tutto con una mente lucida. Mi ha aiutato tanto la musica e non è una frase di circostanza ma è stata davvero una valvola di sfogo. La malattia mi ha insegnato che devo pensare a me stessa: ho iniziato a mettere Marianna al primo posto e gli altri dopo”.

Angela e Italo Mammone, chi sono i genitori di BigMama/ La dedica speciale a Sanremo 2024

Ed a proposito della musica e del suo sogno di fare musica ha aggiunto: “Io piango molto spesso, cioè mi emoziono. Ci tengo tanto al mio sogno e perciò qualsiasi cosa bella mi capiti, mi fa commuovere. Io desidero far arrivare bei messaggi al mio pubblico, far sentire l’amore perché penso sia fondamentale”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA