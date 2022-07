Maria Mercader, seconda moglie di Vittorio De Sica/ Madre di Christian e Manuel

Maria Mercader è stata la seconda moglie di Vittorio De Sica e madre di Christian e Manuel. Un’attrice spagnola che ha riscosso grande successo in Italia, raccogliendo partecipazioni a numerose pellicole di successo. Nel corso della sua carriera, infatti, ha avuto grande fortuna nel Belpaese, collaborando con alcuni dei più grandi maestri del cinema nostrano. Ma non solo: è stata diretta anche dal figlio!

Nata a Barcellona nel 1918, Maria Mercader ha iniziato la sua carriera in Italia alla fine degli anni Trenta. L’incontro con Vittorio De Sica risale al 1942, grazie al film “Un garibaldino al convento”. Dopo aver ottenuto il divorzio dalla precedente unione con Giuditta Rossone, il padre del neorealismo sposò la spagnola nel 1959 in Messico, anche se il matrimonio non fu riconosciuto dalla legge italiana. Poi, nel 1968, i due si sposarono nuovamente a Parigi, dopo aver ottenuto la cittadinanza francese.

MARIA MERCADER, SECONDA MOGLIE DI VITTORIO DE SICA

Nel corso della sua attività cinematografia, Maria Mercader ha collaborato con registi del calibro di Giacomo Gentilomo, Carlo Campogalliani, Gian Maria Cominetti, Piero Ballerini e Duilio Coletti. Dopo uno stop di quasi vent’anni, negli anni Settanta la spagnola tornò in scena, prendendo parte a “Giovannino” di Paolo Nuzzi, “Claretta” di Pasquale Squitieri, “La casa del sorriso” di Marco Ferreri. Ma non solo. Nel 1991 recito ne “Il conte Max” diretto dal figlio Christian De Sica, mentre nel 1992 prese parte a “Al lupo al lupo” di Carlo Verdone. Maria Mercader è morta il 26 gennaio 2011 all’età di 92 anni ed è stata sepolta nella tomba della famiglia De Sica al Cimitero del Verano. “Lei faceva l’attrice per stare vicino a mio padre sennò tornava alla prima moglie. Loro due hanno litigato come matte quando era vivo papà, dopo la sua morte son diventate amiche”, ha svelato recentemente Christian De Sica in un’intervista, ricordando la grande bellezza della madre e il grande affetto che li univa.

