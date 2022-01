Maria, moglie morta di Enzo Avitabile e figlie/ La vita privata dell’artista

Nel panorama musicale italiano, Enzo Avitabile è certamente uno degli artisti partenopei più amati. Nato nel 1955 a Napoli, ha cominciato ad esibirsi in pubblico fin dalla tenera età. A sette anni, infatti, dopo aver cominciato gli studi da sassofonista, ha iniziato la sua carriera fatta di esibizioni e spettacoli. Nonostante il successo immediato, Avitabile ha proseguito gli studi: si è diplomato in flauto al Conservatorio e a poco più di vent’anni ha collaborato con Pino Daniele all’album “Terra mia”. Negli anni a seguire ha lavorato con Edoardo Bennato. Il suo primo album risale al 1982. In totale nella sua carriera ha pubblicato ben 18 album, andando a toccare vari generi musicali. La sua vita, però, non è solamente la musica. Avitabile ha dedicato infatti gran parte della sua esistenza anche alla famiglia, all’amata moglie Maria, morta ad inizio anni 2000, e alle figlie.

Maria, moglie di Enzo, è morta nel 2002. La sua scomparsa è stata una vera e propria tragedia per il cantante, che si è trovato a fare i conti con un dolore immenso e con responsabilità pesanti: ha dovuto infatti crescere da solo due figlie. Come ha rivelato lui stesso, dopo la morte della moglie si è trovato in difficoltà economica: ad aiutarlo l’amico Red Canzian.

Enzo Avitabile, moglie e figlie: la vita privata

La scomparsa della moglie Maria è stata un vero e proprio spartiacque nella vita di Enzo Avitabile, che ha dovuto crescere da solo Connie e Angela, loro figlie. “Loro mi hanno fatto capire come potevo fare da papà e da mamma“, ha detto tempo fa a La Repubblica, “sono state figlie e sorelle e oculate amministratrici finanziarie“. Nonostante le difficoltà, economiche e non, Enzo è riuscito a crescere le sue ragazze e a proseguire con la sua carriera artistica. Oltre ad essere un grande papà, Enzo è adesso anche un nonno innamoratissimo dei suoi nipoti, e l’amore, almeno a giudicare dai social, sembra essere più che ricambiato.

Anche le sue due figlie, Angela e Connie, si mostrano orgogliosissime del loro papà sui social, sostenendo i suoi progetti e pubblicando spesso contenuti in sua compagnia. Una famiglia unita, dunque, quella del cantante partenopeo, che ha dovuto trasformare il dolore per la prematura scomparsa della moglie Maria in energia per crescere al meglio le sue due ragazze. Gli sforzi sembrano essere stati ripagati. Enzo, nonostante un momento difficile e di smarrimento, ha proseguito con la sua carriera, e Angela e Connie sono ormai due donne.



