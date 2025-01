Maria Monsè e Ilaria Galassi: rivalità dopo il Grande Fratello

Dopo aver discusso durante la convivenza nella casa del Grande Fratello, Maria Monsè e Ilaria Galassi sono state le protagoniste di uno scontro in diretta, durante l’ultima puntata del reality, che non ha portato a nessuna pace. Dopo l’ennesimo scontro nella casa, la Monsè si è lasciata andare ad un amaro sfogo contro la Galassi attraverso il suo profilo Instagram. “Ma si può in prima serata essere così maleducata e fare le corna? Che atteggiamento davvero vergognoso…”, le dure parole della Monsè che, poi, ha puntato il dito anche contro Pamela Petrarolo.

Secondo Maria Monsè, infatti, entrambe le ex ragazze di Non è la Rai, non sarebbero state sincere con lei. “Le false sono loro quando devono sfruttare il prossimo come hanno fatto con me, lo trattano da grande amico adorato. Poi una volta che mi hanno usata me ne dicono di ogni…”, ha detto ancora sui social Maria.

Maria Monsè: nuovo scontro con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi?

Maria Monsè resta ferma sulla propria posizione e fa notare ai followers come Ilaria Galassi abbia sempre mentito fino a quando, in diretta, non ha portato le prove di ciò che diceva. La Monsè, inoltre, ha tirato fuori anche il caso Helena Prestes spiegando come le sue parole abbiano fatto infuriare ulteriormente la Galassi.

“Non appena le ho detto che ha alzato le mani ad Helena Prestes mi ha intimato di stare calma per non farmi fare anche a me la stessa fine di Helena. Che vergogna!”, ha fatto sapere ancora la mamma di Perla Maria Paravia. Infine, ha lanciato un appello ai fan chiedendo loro di mandare a casa Ilaria approfittando del televoto in cui il pubblico è chiamato a scegliere quale concorrente eliminare definitivamente dalla casa.

