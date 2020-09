Maria Monsè: “Chiara Ferragni e Fedez deludenti”/ “Negano una foto a Perla e…”

Maria Monsè furiosa con Chiara Ferragni e Fedez. L’ex gieffina, su Instagram dove ama condividere molti momenti della sua vita privata, ha raccontato l’incontro con i Ferragnez avvenuto a Roma dove la coppia ha festeggiato il secondo anniversario di matrimonio. Come riferisce Il Messaggero che riporta nei dettagli le parole dette dalla Monsè sui social, l’incontro con l’influencer e il rapper sarebbe avvenuto dopo cena. Maria Monsè si trovava con la figlia Perla che, improvvisamente, si è ritrovata di fronte i propri idoli non trattenendo l’emozione. Avendo sempre seguito i Ferragnez, Perla Maria avrebbe chiesto una foto alla coppia che, tuttavia, stando a quanto racconta la Monsè, avrebbe rifiutato. “All’improvviso è arrivata una macchina da cui è scesa Chiara Ferragni con Fedez. Perla sbalordita ha approfittato subito per chiedere una foto, ma ha ricevuto come risposta da Fedez: “No”. In maniera molto fredda e senza mezzi termini”, si legge su Il Messaggero che riporta le parole della Monsè.

MARIA MONSE’ ATTACCA I FERRAGNEZ PER LA FOTO NEGATA ALLA FIGLIA PERLA

Dopo aver raccontato l’incontro con Chiara Ferragni e Fedez e il loro rifiuto a fare una foto con Perla, Maria Monsè ha raccontato ai propri followers la reazione della figlia che sarebbe rimasta estremamente delusa dall’atteggiamento dei Ferragnez. “‘Mamma ci voleva un secondo a fare una foto’, continua a ripetermi mia figlia che non riesce a farsene una ragione. Non erano nemmeno stressati dal fatto che ci fosse una folla di gente, perché stranamente non c’era nessuno dei suoi fan”, ha raccontato la Monsè che, come aggiunge Il Messaggero, ha concluso il suo sfogo così – “Noi pensavamo di aver avuto un colpo di fortuna, invece sarebbe stato molto meglio se non ci fossimo mai trovati lì, almeno quelli che sono sempre stati i miti di Perla non avremmo mai avuto l’occasione di scoprirli tanto deludenti”. Come replicheranno Chiara Ferragni e Fedez?



