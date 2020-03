Maria Monsè e figlia Perla “Scuole chiuse? Reagiamo così”/ Video “irresponsabili!”

Maria Monsè e la piccola figlia Perla Maria tornano a fare parlare di sé, questa volta per un video su Tik Tok, postato anche su Instagram, in piena crisi Coronavirus. Mentre l’Italia intera è ferma, dal mondo del lavoro a quello dello sport e dello spettacolo, passando al mondo della scuola, loro la prendono con ironia e ci cuciono su un balletto. Nella didascalia al video già finito nella bufera, la Monsè anticipa la reazione avuta insieme alla figlia Maria Perla in seguito alla decisione di chiudere le scuole fino al 15 marzo. “Dopo la notizia della chiusura delle scuole inizialmente ero sbigottita e dispiaciuta, poi stasera all’idea di poter dormire tanto e alzarci con calma abbiamo reagito così”, dice la showgirl e spesso ospite nei programmi di Barbara d’Urso in qualità di opinionista. “La vostra qual è stata?”, domanda poi ai suoi utenti, invitandoli a seguirla anche sul social Tik Tok. La reazione è ben descritta in un video di pochi secondi in cui mamma e figlia, con alle spalle la notizia della chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus, reagiscono ballando sulle note di “Godo come un riccio appena nato”, il motto ormai celebre del giovane Matty il biondo, star dei social.

MARIA MONSÈ E FIGLIA PERLA ESULTANO PER SCUOLE CHIUSE A CAUSA DEL CORONAVIRUS

La reazione dei follower però, evidentemente non è stata quella che Maria Monsè e la figlia si aspettavano, dal momento che il loro video ha scatenato una serie di commenti durissimi, ricchi di critiche nei loro confronti. “Ma voi non vi rendete conto in che situazione siamo?!?! C’è poco da festeggiare!!!!”, ha commentato una follower. A farle eco è un’altra che definisce mamma e figlia “Irresponsabili ed esibizioniste”. “Da qui si capisce la maturità di una persona, c’è poco da ridere e scherzare… fidati che un po’ di scuola e istruzione farebbe bene anche a te”, tuona un altro utente. Ed il trend è questo anche nei successivi commenti. “Unisci i due cervelli e raccogli tanta segatura… queste sono le persone che sputano sulle disgrazie!”, si legge ancora tra le numerose reazioni di stizza dopo la visione del breve video che mirava a far sorridere nella tragedia del momento. C’è poi chi prende le difese della figlia Maria Perla, addossando tutte le responsabilità alla madre e chi invece ha preso di mira entrambe anche con offese irripetibili.





