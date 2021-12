Maria Monsè, lite con Lulù al GF Vip/ “Hai ancora un attacco di panico? Vergogna”

Maria Monsè sta tirando fuori il carattere al Grande Fratello Vip 2021. Dopo essere entrata in punta di piedi nella casa dove ha trovato un gruppo già collaudato, la Monsè, ancora furiosa per la nomination ricevuta da Patrizia Pellegrino con cui non va d’accordo, ha discusso prima con Sophie Codegoni e poi con Lulù Selassiè. Con quest’ultima, la discussione è scoppiata a causa di un confessionale. Tutto è nato quando Lulù, come ha raccontato agli altri coinquilini, si è recata in confessionale per chiedere una medicina. Accostandosi alla porta l’ha trovato occupato restando nelle vicinanze per poter entrare subito dopo. Lulù ha così ascoltato quello che Maria Monsè stava dicendo in confessionale da cui, come hanno spiegato molti concorrenti, si sentirebbe tutto all’esterno. Sentendo Maria parlare male di lei, Lulù l’ha affrontata.

“Quella è un’idiota, sono libera di dire quello che penso. Mi sono già rotta il c*zzo di lei. Fuori dal confessionale si sente quando uno parla e lei ha detto ‘queste persone non sanno cos’è la fatica nella vita‘, ma tu cosa ne sai della mia vita e di quello che abbiamo fatto io e le mie sorelle prima del GF? Poi ha detto ‘mi sono sentita insultata perché hanno insultato noi persone grandi, io mi sono sentita attempata’. Ha usato parole che dal vivo non mi ha mai detto, forse perché non ha il coraggio, mentre là dentro si è sfogata”, ha detto Lulù parlando prima con la sorella Jessica e poi con Miriana, Biagio, Giacomo e Sophie.

Maria Monsè furiosa con Lulù Selassiè

Maria Monsè e Lulù Selassiè si sono poi ritrovate nuovamente dietro la porta del confessionale. In attesa che qualcuno aprisse, hanno ricominciato a discutere. La Monsè ha così ironizzato sull’attacco di panico di Lulù durante la diretta della puntata del Grande Fratello Vip. “Ora vogliamo dire che ha detto idiota perché ha una crisi di panico? Ogni parolaccia è una crisi di panico. A me non sembra che abbia una crisi di panico. Che vergogna e mancanza di rispetto”, ha detto la Monsè come riporta Biccy.Poi rivolgendosi ancora a Lulù ha aggiunto: “Cosa significa idiota? Spiegamelo! Hai ancora un attacco di panico che stai dicendo questa parola? Hai un altro attacco di panico? Lei mi è corsa dietro perché ha la pretesa che io non possa esprimere un parere nel confessionale. Non le piace se parlano di lei, non le piace se viene nominata…”. La Monsè, inoltre, ha tirato in basso il percorso psicologico di Lulù ricordandole come, durante lo scontro con Manuel, abbia dichiarato di non esserci mai andata. Lulù, però, l’ha corretta: “Ho detto che per anni non ci sono mai voluta andare e che ho iniziato il percorso un mese prima di entrare qui”.

Davide Silvestri, dopo aver ascoltato la versione di Maria Monsè, ha dato ragione a quest’ultima esortandola a chiedere un provvedimento al Grande Fratello perché sarebbe andata contro il regolamento origliando il suo discorso mentre a dare ragione a Lulù è stata Soleil Sorge che non ha gradito il giudizio della Monsè sulla sfera personale di Lulù ed è convinta che abbia fatto tutto per cercare la clip in puntata.

Soleil a Lulu: “sai che sto pensando? Alfonso in puntata ha detto che Patrizia si è fatta vedere di più, non vorrei che Maria si fosse innervosita e abbia cercato di creare questa cosa con te” E QUANTI CULI POTREBBERO TREMARE PER QUESTA SACRA ALLEANZA MAAAAAAMMA#gfvip pic.twitter.com/dNN9aXQabG — BadgalVale (@badgalvale) November 30, 2021

Io basita come Soleil dalla pochezza umana di Maria Monse #gfvip pic.twitter.com/59lD0Dzhps — Keep me in your heart (@forawhile____) November 30, 2021





