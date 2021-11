Maria Monsè “sono stata aggredita”/ “Sai cosa ha detto Manila? Tornate da dove siete venuti”

Maria Monsè si è sentita aggredita dai concorrenti e ha chiesto scusa. Francesca Cipriani si era svegliata a notte fonda e non riuscendo a respirare per il caldo in stanza si era lamentata chiedendo se fosse possibile riavere l’aria accesa nelle camere. Essendo anche entrata da pochissimo in Casa e sentendosi in colpa per la richiesta fatta, a Maria è sembrato che si fosse tirata contro l’ira di tutti i concorrenti e la notizia di Francesca, parecchio arrabbiata per l’accaduto, non l’ha di certo tranquillizzata. Clarissa Selassiè ha cercato però di tranquillizzarla: “Tu non ci pensare. Le persone che hanno ragione cioè io e te sono state aggredite. Tu non devi sentirti in difetto”. Maria Monsè però le spiega: “Io sono stata aggredita. Sono appena arrivata qui dentro e pertanto non è stato affatto piacevole”. Maria ha deciso pertanto di chiedere scusa a tutti anche se Clarissa non è d’accordo: “Non dovevi chiedere scusa”. Maria ha poi rivelato: “Sai cosa ha detto Manila? Tornate da dove siete venuti. Forse l’avrà detto ridendo e scherzando e neanche si ricorda. E’ stata una battuta che mi ha messo in ansia”. Maria Monsè ha poi ripetuto di farsi carico del freddo e ha detto: “Faccio mea culpa”.

Maria Monsè ha parlato della situazione che si è creata nella casa tra Alex Belli e Soleil Sorge. La nuova gieffina ha fatto una riflessione su Delia Duran, la moglie di Alex Belli, e su tutta la situazione creata attorno al triangolo con Soleil Sorge. Maria Monsè ha detto ad Alex Belli: “A differenza di prima adesso le cose si sono messe meglio per te. Dallo studio ti hanno chiesto anche scusa (Adriana), quindi adesso sei sull’onda buona. […] Sai che a me piace molto Soleil e io sono dalla sua parte in quello che è successo nelle scorse settimane”.

Maria Monsè ha parlato anche con Soleil Sorge e le ha detto di aver apprezzato più il suo comportamento che quello di Delia Duran durante il loro scontro in diretta: “Quando c’è stato quel confronto tra te e Delia, che io ho seguito. Un pochino sembrava che lei si fosse preparata, che non vedeva l’ora di fare questa cosa. Quasi pareva che si fosse scritta delle cose da dire anche imbeccate da altri. Tu sei andata lì, tipo agnellino sacrificale tutta di rosa vestita, lei tutta gagliardia con la minigonna tutta tirata, andata dal truccatore. Abbiamo fatto quello che si è visto, ma che non posso dire adesso. Si è molto preparata, infatti il risultato si vedeva. Poi ti ha detto che sei bella, e concordo con Katia che ti ha detto che è finita a tarallucci e vino”. Le dichiarazioni di Maria sono apparsi a molti come una strategia per ingraziarsi il pubblico. Come la pensate?

