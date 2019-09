Maria Monsè/ “Voglio partecipare all’Isola dei Famosi” e sulla figlia Perla dice…

Maria Monsè è una moglie e una mamma assolutamente devota ai valori di una volta. Romantica e pronta sempre a rimboccarsi le maniche in ambito lavorativo, racconta, in una intervista al settimanale Lei, la sua estate all’insegna del lavoro e della famiglia, svelando il suo rapporto con sua figlia Perla Maria. “Mia figlia ha 13 anni e sto iniziando a darle delle libertà. E sui social, ha una sua pagina fan e ha voglia di farsi tante fotografie anche senza di me. Insomma, il nostro rapporto sta cambiando. Da poco abbiamo preso un cucciolo di chihuahua, che si chiama Lady Dior Perla ne è molto felice”. Anche l’anno prossimo lei e il marito rinnoveranno i voti nuziali: “Siamo nati lo stesso giorno, anche se non dello stesso anno. Siamo due persone molto romantiche e pure nostra figlia Perla lo è altrettanto, quindi ci faceva piacere rinnovare la promessa matrimoniale. L’abbiamo reso pubblico per lanciare un messaggio a tutte le persone che, al giorno d’oggi, hanno perso questo senso del romanticismo. Ci sarà poi da festeggiare le “Nozze di Perla”, proprio come il nome di mia figlia”.

Maria Monsè: “Voglio partecipare all’Isola dei Famosi”

Maria Monsè racconta anche come si è conosciuta con il marito: “Io e Salvatore ci siamo conosciuti a una festa. Quando mi sono sposata non avevo compreso appieno quello che era il carattere di mio marito e non avevo conferme che sarebbe stato “per sempre”. Dopo soli tre mesi di fidanzamento, ho sperato di avere sposato una persona che avrebbe continuato sempre a comportarsi come in quei tre mesi. Sono stata fortunata. Salvatore conserva sempre quelle stesse caratteristiche, come essere brillante e simpatico”. Come è andata la sua estate? “All’insegna del lavoro. Per il quarto anno ho portato avanti la mia boutique a Porto Cervo. Sin da piccola ho imparato a non rilassarmi mai e ad essere sempre operativa. Quindi, non sono andata in vacanza e ho lavorato. Le persone, quando entrano nella mia boutique, si sorprendono di vedermi lì a lavorare in prima persona. La notte di San Lorenzo ho organizzato una bella sfilata, con personaggi noti e tanti amici, è andata molto bene”. “Se mi piacerebbe partecipare ad un altro reality show? Sì certo, vorrei partecipare all’L’Isola dei famosi”.

