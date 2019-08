MARIA MONSE’, FOTO HOT IN COSTUME/ Boom di commenti: “sei troppo eccitante”

Maria Monsè torna a far parlare di sè sui social. Questa volta la ex concorrente del Grande Fratello Vip posta una foto in costume mostrando al pubblico la sua forma fisica davvero invidiabilissima. A 45 anni, la Monsè si mantiene in perfetta forma come conferma la foto, che è stata molto apprezzata dal pubblico maschile che l’ha riempita di complimenti spingendosi anche oltre. Tantissimi i commenti dei follower che confermando di apprezzare le sue forme; da chi le dice che dovrebbe fare un calendario “Maria , dovresti fare qualche calendario, sei fantastica” a chi non ha alcun dubbio “ciao maria ai un bell fisico sei la piu bella del mondo”. Ma non finisce qui, ci sono anche degli uomini che si spingono oltre scrivendole: “Che bella posizione sei troppo eccitante” e “sei troppo bona ti voglio mia”.

Maria Monsè: “la delusione di mia figlia Perla”

All’età di 45 anni Maria Monsè ha ancora un sogno importante nel cassetto: quello di fare un altro figlio e di regalare un fratellino alla figlia Perla. Per questo motivo la ex concorrente del Grande Fratello Vip si è raccontata a cuore aperto durante un’intervista rilasciata a Grand Hotel rivelando di essere pronta anche a ricorrere all’aiuto della scienza per realizzare questo suo desiderio. “Lo sa soltanto il cielo quanto mio marito e io abbiamo provato ad avere un altro figlio in tutti questi anni” – ha confessato la conduttrice, che ha provato diverse volte a restare incinta ma senza riuscirci. “Purtroppo le cose non sono andate come speravamo, tra la delusione di mia figlia e il mio immenso dolore per non essere riuscita a darle un fratellino” ha detto a Grand Hotel.

Maria Monsè: “a 45 anni voglio fare un figlio con la fecondazione assistita”

Nonostante tutto però Maria Monsè è pronta a ricorrere all’aiuto della scienza e di uno specialista per realizzare questo suo desiderio. Per questo motivo ha raccontato di essersi rivolta ad una nota ginecologa romana per farsi aiutare: “ora però quello di allargare la famiglia non è più soltanto un sogno perché a 45 anni ho deciso di fare un figlio con la fecondazione assistita”. Riguardo alla possibilità di avere un secondo figlio con la fecondazione, la Monsè non è preoccupata come ha raccontato dalle pagine di Grand Hotel: “il cambiamento ormonale non mi spaventa, anzi, mi incuriosisce. Se tutto dovesse andare bene, avrò finalmente delle foto con il pancione, visto che della prima gravidanza non ne ho nemmeno una. Allora infatti non c’era ancora l’abitudine di farsi i selfie o di scattare foto con i telefonini e il risultato è che non ho alcun ricordo di quel momento magico”. Un desiderio che la Monsè ha tutta l’intenzione di rendere realtà.

