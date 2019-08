MARIA MONSE’ FOTO HOT IN BIKINI/ Haters: “la tua vita è fatta solo del tuo cu*o!”

Maria Monsè torna a stuzzicare i suoi follower pubblicando l’ennesima foto in costume con tanto di lato b in bella mostra. La ex concorrente del Grande Fratello Vip torna così a far parlare di sé, visto che la foto scatena l’ilarità del pubblico e l’astio degli haters che commentano sottolineando come oramai la Monsè abbia perso ogni ritegno. C’è chi, riportando alla luce i battibecchi con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona scrive: “vuoi fare la contessa, ma sei di una volgarità..” a cui segue il commento di un altro utente: “sei una donna stupida e squallida…..ma le leggi i commenti che ti fanno? Dai tra poco torni dalla Barbarona così smetterai di farci vedere il culo e ci farai sentire i tuoi discorsi da donna matura”. Ma non finisce qui, visto che c’è chi arriva a pensare che la Monsè possa avere il vizio dell’alcol: “beve di brutto e poi si fa queste foto…perché una sana e sobria certi scempi non li fa…x carità vestiti!!!”.

Maria Monsè attaccata dagli haters: “hai perso ogni ritegno”

Maria Monsè non è sicuramente uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico. Lo conferma la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip da cui è stata eliminata poco dopo il suo ingresso, fino ai continui ‘attacchi’ che è costretta a subire sui social. La conduttrice proprio su Instagram si diverte a pubblicare scatti del suo privato in compagnia della figlia Perla, ma anche da sola mostrando il suo fisico da urlo che però non sempre viene apprezzato dal pubblico. In tantissimi, infatti, criticano le scelte di mamma Maria che si mostra con tanto di sedere in bella mostra. L’ultima foto né è l’ennesima dimostrazione visto che i commenti dei follower sono stati quasi tutti negativi. “Questa donna ormai ha perso ogni ritegno, sulla carta d identità al posto del viso ci sarà la foto del suo culo per farsi riconoscere” scrive un utente, mentre un altro sottolinea “Ormai la tua vita è fatta solo del tuo culo”. Per fortuna c’è anche chi la difende scrivendo: “Ma le vostre mogli lo sanno dei bei complimenti che fate??? Sicuramente sarebbero orgogliose di avere dei compagni così depravati ma sarebbe ancora più bello che a sua volta loro lo facessero ad altri uomini… Così giusto x par condicio”.

Maria Monsè figlia: “Perla quest’anno frequenterà la terza media e avrà gli esami”

La ex concorrente del Grande Fratello Vip più volte aveva espresso il desiderio di diventare mamma per una seconda volta, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato visto che Maria Monsè ha dichiarato che preferisce rimandare questo importante passo. “Per il momento intraprendere il percorso della fecondazione assistita non è una priorità. Perla quest’anno frequenterà la terza media e avrà gli esami, quindi vogliamo seguirla bene. E poi io stessa, tra le sfilate e l’uscita del libro La vita è una questione di verità che ho scritto con Simone Di Matteo e che arriverà a breve nelle librerie, ho davvero poco tempo” ha dichiarato la showgirl al settimanale Vero che nei prossimi mesi tornerà sicuramente come opinionista nei salotti di Barbara D’Urso.

