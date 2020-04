Maria, nonna di Alessandra Amoroso/ “Mi ha insegnato e lasciato tanto”

Si chiamava Maria, la nonna di Alessandra Amoroso. La cantante di “Immobile” si è raccontata in una lunghissima intervista a “Verissimo – Le Storie”, il programma trasmesso in replica sabato 11 aprile 2020 e presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. La cantante si è soffermata non solo sulla vita professionale, ma anche privata lasciandosi andare ad una serie di confessioni sul rapporto speciale che aveva con l’amatissima nonna Maria. “Sarà un Natale un po’ malinconico perché in questo periodo è andata via mia nonna, poi è andato via il mio cane” ha raccontato la Amoroso nell’intervista in replica di Verissimo. Poi la Amoroso ha ricordato l’amata nonna: “mi ha lasciato un compito, quello di riunire sempre tutti e così farò”. Grazie a nonna Maria, infatti, la cantante ha imparato a guardare la vita con occhi diversi, con gli stessi occhi della nonna. Non solo, la cantante ha poi confessato: “ti dirò una cosa. Mi è venuta in sogno. Mi ha detto che è felice e che vuole che io sia felice ed è molto contenta per me. Io credo molto a queste cose. Ho sempre avuto una forte connessione con i miei nonni e quindi sono felice di averla vista in qualche modo”.

Alessandra Amoroso: “un tatuaggio mi ricorda nonna Maria”

Alessandra Amoroso non ha mai nascosto di essere molto legata ai suoi nonni. “Sono cresciuta con dei nonni che per tanti anni mi hanno fatto mangiare solo i prodotti della loro terra. È per questo che io canto quei valori semplici che oggi, in questi tempi così duri, paiono rivoluzionari. In particolare, in Messico ho conosciuto persone e realtà che mi hanno colpita nel profondo” ha dichiarato in occasione di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Non solo, la cantante di Immobile ha anche raccontato di essersi fatta un tatuaggio proprio dedicato a nonna Maria: “è un ricordo legato alla mia nonna Maria, che da poco non c’è più. Una volta mi ha regalato un uovo di cioccolato con dentro un “bijou” con una luna e una stellina. Ecco, mi piace pensare di essere io la luna e lei la stella vicina più luminosa. Non è stato facile per me accettare la sua malattia”. Queste, invece, le parole con cui Alessandra ha ricordato la nonna sui social in occasione dell’anniversario della morte: “Nonnina mia oggi è passato un anno da quando sei andata via ma sai che ti dico cara la mia nonna Maria? Io non ho più paura di stare senza di te perché ti ho dentro e in qualsiasi scelta possa prendere o qualsiasi cosa io possa fare. Ti ho amata, ti amo e ti amerò sempre… #trovaunmodo dice la canzone e io ho trovato un modo per tenerti sempre nel mio cuore! #inmeiltuoricordo #tiamo!”:

