Maria Pia Carsana, chi è mamma Alessandro Siani/ Era casalinga, sposò Mario Esposito

Maria Pia Carsana è la mamma di Alessandro Siani, l’attore comico noto per i suoi innumerevoli ruoli, tra cui quelli in “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord”. Della donna non si sa molto, se non che sposò Mario Esposito, da cui ebbe l’ora celebre artista. Quest’ultimo non parla spesso della sua famiglia, che era di umili origini. “Mio papà era un operaio dell’Alfa Romeo e mia mamma una casalinga”, ha raccontato in passato.

Per avviare la sua carriera, Alessandro scelse un nome d’arte. “In realtà io mi chiamo Esposito ma Esposito è un cognome troppo comune. Una volta mi trovai a fare uno spettacolo e sul cartellone eravamo tutti Esposito, praticamente era nu stato ‘e famiglia, per cui decisi di cambiarlo con una scelta importante”. Il cognome Siani, infatti, è un omaggio al giornalista partenopeo Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra. “Per me avere un pubblico che mi vuole bene e mi chiede la foto è una cosa straordinaria. Quando ho fatto Benvenuti al Sud, ho capito cosa significasse il successo perché l’ho visto negli occhi di mio padre, mi ricordo come tornava dal lavoro stanco morto. Rammento il suo sguardo di quel periodo e il suo sguardo dopo il mio film. Il successo lo capisci anche dagli occhi degli altri e non solo pensando a quello che ti è accaduto”, ha ricordato ancora.

Maria Pia Carsana, chi è mamma Alessandro Siani

Qualche anno fa si era diffusa la bufala secondo cui la mamma di Alessandro Siani fosse l’attrice comica napoletana Nunzia Schiano, sposata con il regista Niko Mucci. In realtà, il rapporto di parentela tra i due è soltanto cinematografico. In alcuni film, infatti, hanno interpretato madre e figlio. È il caso proprio di “Benvenuti al Sud” e in “Benvenuti al Nord”. La coppia ha invece un figlio di nome Francesco.

Non ci sono dubbi dunque in merito al fatto che la vera mamma di Alessandro Siani sia Maria Pia Carsana.

