Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, Istruiti Pechino Express/ A rischio…

Gli Istruiti, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero sono una delle coppie concorrenti della nuova edizione di Pechino Express 2023. La ex professoressa di matematica e l’ex alunno del collegio sono senza dubbio una delle coppie più amate del programma condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Nel corso della prima puntata Andrea Di Piero è diventato un meme dopo aver “preso fuoco” con uno snack tipico del luogo: “Gli #Istruiti MI STANNO UCCIDENDO. Di Piero che vomita la foglia, la Petolicchio che chiede informazioni e poi gli dice: succede in ogni gita”, è stato uno dei commenti su Twitter. Nella seconda puntata, invece, la Petolocchio che si è praticamente “appesa” a una camionetta per cercare di ottenere il passaggio, mentre Andrea continuava a sventolare la bandierina arancione come se niente fosse.

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero: salvati dalle Mediterranee

Nella prima puntata di Pechino Express 2023 Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero sono arrivati quinti al traguardo finale. Mentre nella seconda puntata sono stati a rischio eliminazione agli “Ipocondriaci”. “Le Mediterranee” – Carolina Stramare e Barbara Prezia – hanno deciso di salvare “Gli Istruiti”, mentre Dario Vergassola e la figlia Caterina sono stati eliminati dalla busta nera eliminatoria. La coppia è molto amata dal pubblico, come testimoniano i numero tweet: “La mia coppia preferita di questa edizione di Pechino è gli #istruiti #pechinoexpress me fanno morì dal ridere” e “Naturalmente quest’anno si tifa #ISTRUITI senza se e senza ma! #Petolicchio tutta la vita!“. Grande apprezzamento per la professoressa: “Maria Rosa è piena di umanità per me la vincitrice morale“.

