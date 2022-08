Maria Shriver, ex moglie di Schwarzenegger irriconoscibile nelle ultime foto/ Il web: “Cos’ha fatto al viso?”

Maria Shriver si mostra al naturale ma i fan notano qualcosa di strano: cosa è successo?

Maria Shriver sconvolge i fan. L’ex moglie di Arnold Schwarzenegger è stata paparazzata da Page Six mentre camminava per le vie di Los Angeles. Il suo aspetto nelle foto (che potete vedere alla fine dell’articolo nel post di hollywoodyuzleri) ha provocato una forte reazione nei fan che si sono chiesti subito cosa le fosse successo. Maria è apparsa struccata e in tenuta casual ma i fan non l’hanno perdonata. Qualcuno ha scritto: “Cosa hanno fatto a Maria Shriver in faccia? Orribile”, un altro invece ha sottolineato come qualcuno abbia photoshoppato le foto. Maria Shriver ha scelto un look casual abbinando una maglietta lilla con leggings neri, una borsa a tracolla marrone e la custodia del telefono appesa al collo. La moglie di Schwarzenegger si è sempre mostrata al pubblico in perfetta forma e non ha mai sbagliato un colpo. La passeggiata estiva però non è passata inosservata. Il suo look naturale ha indignato i fan che non hanno riconosciuto il suo volto.

Negli scatti si vede Maria Shriver camminare verso la sua macchina, proveniente da un cantiere edile dove è in costruzione una nuova casa per lei, secondo Page Six. Maria non si è truccata e la sua pelle appare rugosa. Il suo aspetto sembra innaturale e in molti si chiedono se la donna si sia sottoposta ad un trattamento di bellezza andato a male. “Purtroppo, Maria Shriver ha avuto troppi riempitivi facciali e forse un sollevamento del filo su guance, mento e pieghe naso-labiali”, ha detto il chirurgo plastico facciale Dr. David Saadat. “Le sue labbra sono carnose e migrate. Maria trarrebbe vantaggio dalla rimozione di tutti i riempitivi e dal ricominciare da capo”, ha detto a Radar Online.

Maria Shiver vittima di un litfing sbagliato? L’ipotesi di un chirurgo

Secondo un altro medico chirurgo invece Maria Shriver si sarebbe sottoposta ad un lifting: “Sembra che Maria Shriver abbia avuto un lifting delle sopracciglia, noto anche come lifting della fronte. Avrebbe potuto anche fare un lifting. Chiunque sia stato l’ha tirato molto stretto”. I fan sono rimasti spiazzati da questo cambio di look e pensano davvero che Maria si sia sottoposta ad un trattamento di bellezza troppo invasivo che ha avuto conseguenze sul suo volto.

Maria Shriver è stata sposata per tanti anni con l’attore Arnold Schwarzenegger. Dopo dieci anni è stata formalizzata la fine del matrimonio tra l’ex governatore della California e attore e la giornalista nonché figlia di Eunice Kennedy Shriver, sorella del presidente degli Stati Uniti d’America John Fitzgerald Kennedy. Come mai il divorzio è durato dieci anni? Secondo indiscrezioni, la colpa sarebbe di alcune transazioni immobiliari molto complicate che hanno allungato di molto l’intero iter. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Katherine Eunice (nata il 13 dicembre 1989 a Los Angeles), Christina Maria Aurelia (nata il 23 luglio 1991 a Los Angeles), Patrick Arnold (nato il 18 settembre 1993 a Los Angeles) e Christopher Sargent Shriver (nato il 27 settembre 1997 a Los Angeles).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hollywood Yuzleri ® (@hollywoodyuzleri)













