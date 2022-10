Maria Sole Ferrieri Caputi, chi è arbitro donna?/ Oggi il debutto in Serie A

Maria Sole Ferrieri Caputi è il primo arbitro donna che dirigerà una partita di Serie A: la data storica è oggi, domenica 2 ottobre 2022, e l’appuntamento sarà al Mapei Stadium in occasione di Sassuolo Salernitana alle 15.00 del pomeriggio, un incontro che passerà appunto alla storia del calcio italiano grazie alla designazione come primo arbitro di Maria Sole Ferrieri Caputi. Si tratta della prima arbitro donna ammessa alla CAN A e aveva già debuttato nella scorsa stagione sia in Serie B sia in Coppa Italia, oggi però sarà il momento dell’esordio più atteso.

Nata a Livorno il 20 novembre 1990 da genitori di origine pugliese, Maria Sole Ferrieri Caputi è laureata triennale in Scienze politiche e Relazioni Internazionali all’università di Pisa, poi ha conseguito anche una laurea magistrale in sociologia all’università di Firenze. Oltre alla sua attività di arbitro, è anche ricercatrice alla Fondazione Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali) e dottoranda all’università di Bergamo.

MARIA SOLE FERRIERI CAPUTI, CHI È L’ARBITRO DONNA CHE DEBUTTA IN SERIE A

Come tanti altri ragazzi (e sempre più anche ragazze), Maria Sole Ferrieri Caputi ha svolto tutta la classica gavetta dell’arbitro: è entrata a far parte dell’AIA nel 2007 e man mano ha scalato le categorie del calcio femminile, con debutto a livello internazionale il 30 agosto 2019, ma logicamente hanno fatto più rumore i suoi debutti nel calcio maschile, in particolare dall’esordio in Serie C in data 8 novembre 2020, dirigendo Pro Patria Pro Sesto.

Nell’ottobre 2021 ecco l’esordio in Serie B, ma il primo momento davvero storico per Maria Sole Ferrieri Caputi fu il 15 dicembre 2021 dirigendo Cagliari Cittadella per i sedicesimi di Coppa Italia, diventando così il primo arbitro donna della storia del calcio italiano a dirigere una partita ufficiale di una società di Serie A, come era il Cagliari nella scorsa stagione. Il 1º luglio 2022 l’AIA ne comunica ufficialmente la promozione alla CAN, rendendola la prima donna di sempre ad approdare nel massimo organico nazionale e oggi ecco di conseguenza anche il debutto come primo arbitro in una partita di Serie A, questo Sassuolo Salernitana destinato a passare alla storia.

