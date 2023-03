Maria Teresa Reale/ “E’ iniziato tutto per gioco, Grazia Di Michele mi ha spronata”

Maria Teresa Reale, fresca vincitrice di The Voice Senior, si è raccontata stamane nel programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia. “Io ancora adesso non credo a ciò che mi è successo – le sue parole dopo essersi esibita live – ho iniziato tutto così per scherzo. Io collaboro spesso con Grazia Di Michele ed è stata lei a spronarmi ma io non ci credevo, poi i miei allievi hanno fatto la stessa cosa… Sono otto anni che non salgo sul palco, ho lavorato tantissimi anni facendo piano bar in tutto il mondo, assieme al mio compagno di avventura musicale e purtroppo nel 2015 Gabriele è venuto a mancare ed ho deciso di smettere a cantare. Ed ora ho ripreso. Dopo tanti anni di piano bar io ho preso questa occasione al volo, mai mollare anche a 60 anni”.

Maria Teresa Reale ha continuato: “Da noi non c’era nessun autotune, siamo originali come siamo. Io ho studiato canto, ho fatto conservatorio, uno si conserva lì dentro, tanti anni di studio. A The Voice Senior sapevamo che dovevamo dare il massimo, tutti i miei colleghi sono stati originalissimi”. E sul futuro: “Devo firmare un contratto con l’Universal, sono in attesa di un inedito quindi vediamo che succede”.

MARIA TERESA REALE, I COMPLIMENTI DI FABRIZIO BIGGIO: “LA PROVA VIVENTE CHE…”

Fabrizio Biggio, co-conduttore di Viva Rai Due, ha aggiunto: “Maria Teresa Reale è stata da noi ospite a Viva Rai Due ed è la prova vivente che la vita ti può sorprendere, brava Maria Teresa”. Il presentatore ha poi parlato del suo nuovo libro: “L’ho scritto per i miei figli perchè mi dicevano sempre di inventare delle storie poi mi è venuta questa ed ho quindi deciso di farla diventare un libro. E’ una favola di una donna con 7 figli maschi che vuole una femmina e per questo piange sempre. Poi un giorno la mattina si sveglia e scopre che dalla terra, dove lei faceva cadere sempre le lacrime, nasce proprio uno bimba”.

Ma che papà è Fabrizio Biggio? “Mi hanno visto vestito da Wonder Woman e hanno chiesto se potevano cambiare cognome… scherzo dai sono contenti perchè lavoro con i loro idoli, mi hanno visto con gli attori di Mare Fuori, sono molto orgogliosi. Domani è la festa del papà spero che se ne ricordano, ti fa piacere quando ti fanno gli auguri”.











