Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando concorrenti al Grande Fratello 2024: annunciato il ritorno!

Dopo gli ascolti bassi delle ultime puntate, il Grande Fratello 2024 corre ai ripari rivoluzionando il cast. Ai concorrenti che finora hanno occupato la Casa di Canale 5 si sono già aggiunti, nel corso dell’ultima puntata, cinque nuovi arrivi (di cui due in coppia), ma gli autori non si fermano qui. Nelle ultime ore TvBlog e Davidemaggio hanno lanciato un’indiscrezione bomba secondo la quale sarebbero in arrivo due nuove concorrenti che, in realtà, hanno già varcato in passato la Casa del Grande Fratello: Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Le conduttrici sono state due grandi protagoniste dell’edizione poi vinta da Tommaso Zorzi, ma pare siano pronte a rimettersi in gioco al Grande Fratello 2024. Si tratta in realtà del terzo ritorno in questa edizione, visto che nell’ultima puntata anche Maria Monsè è entrata come concorrente, seppur questa volta insieme alla figlia Perla Maria.

Ecco quando entrano nella Casa Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando

In questo modo salirebbero a sette i nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello 2024 e nel giro di poche settimane. Sì, perché stando alle indiscrezioni, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta dovrebbero fare il loro ritorno nella puntata di lunedì 16 dicembre. L’annuncio ufficiale arriverà soltanto con il prossimo comunicato del GF, che solitamente anticipa di poche ore la diretta. Ciò che è certo, è che entrambe le conduttrici hanno dimostrato di essere grandi protagoniste in questo reality e di non avere peli sulla lingua. Maria Teresa Ruta poi è nota per aver superato un numero molto alto di nomination. Chissà che non le tocchi fare lo stesso anche in questa nuova edizione.