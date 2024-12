Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta 2 dicembre 2024

Lunedì 2 dicembre 2024, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2024 che si preannuncia ricca di sorprese e di colpi di scena. Dopo gli ultimi ascolti, sempre in calo, Alfonso Signorini, con le opinioniste Cesare Buonamici e Beatrice Luzzi, sono chiamati a dare una svolta al reality show che prova a rinnovarsi con cinque, nuovi ingressi per un totale di quattro concorrenti. Questa sera, infatti, a varcare la famosa porta rossa saranno: Maria Monsé con la figlia Perla Maria (saranno un unico concorrente), Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori.

Cinque ingressi e quattro, nuovi concorrenti con cui gli autori del Grande Fratello sperano di smuore le dinamiche della casa, attualmente l’unico in grado di crearle, pare essere Lorenzo Spolverato che ha trascorso gli ultimi 10 giorni in tugurio.

Grande Fratello 2024: il destino dei tuguriati e il confronto tra Shaila Gatta e Helena Prestes

Puntata ricchissima quella odierna del Grande Fratello 2024 che svelerà il destino dei tuguriati. Da giorni, infatti, Lorenzo Spolverato, Yulia, Mariavittoria Minghetti, Alfonso e Stefano vivono separati dal resto della casa. I cinque gieffini, infatti, si trovano in tugurio e questa sera scopriranno il loro destino: riusciranno a tornare nella casa ricongiungendosi con le loro metà? Serata, poi, di scoppiettanti confronti in seguito alle durissime discussioni avvenute sia in casa che in tugurio. Shaila Gatta e Helena Prestes, infatti, saranno protagoniste di un durissimo confronto dopo la lite scatenata dalla lettera che Helena ha scritto a Lorenzo il giorno del suo compleanno e che ha fatto infuriare Shaila. Helena, inoltre, è stata anche protagonista di uno scontro con Giglio.

Lorenzo, da parte sua, scoprirà della lettera questa sera e avrà un confronto con Yulia con cui ha litigato pesantemente durante la permanenza nella casa. Yulia ha rivolto accuse pesanti al modello con cui, sin dai primi giorni di permanenza nella casa, ha instaurato un bel legame d’amicizia. Infine, spazio a Javier Martinez che avrà modo di riabbracciare il padre.

Il preferito del pubblico e come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

Come sempre, anche questa sera, i concorrenti del Grande Fratello 2024 scopriranno le preferenze del pubblico chiamati a scegliere, attraverso il televoto, il preferito tra Javier Martinez, Giglio, Federica e Stefano. La puntata di questa sera del padre di tutti i reality, dunque, è assolutamente imperdibile. Per seguirla, basta sintonizzarsi su canale 5, a partire dalle 21.30, per seguire la diretta televisiva o collegandosi al sito Mediaset Infinity per seguire la diretta streaming.

