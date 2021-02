Maria Teresa Ruta eliminata al Grande Fratello Vip 2020?/ Scontro con la Orlando e…

Maria Teresa Ruta eliminata al Grande Fratello Vip 2020?

Maria Teresa Ruta sarà l’eliminata di questa puntata del Grande Fratello Vip 2020? Al momento tutto lascia pensare che la conduttrice rimarrà in casa anche dopo lo scontro con Samantha de Grenet al televoto. Dopo questi giorni di tensione e di emozione nella casa, la conduttrice dovrà affrontare una serata complicata in cui si deciderà il suo destino al GF dopo tanti mesi passati in casa e a farne le spese potrebbe essere proprio quella che lei dall’inizio ha guardato con un po’ di sospetto, Samantha de Grenet. Sin dal primo momento le due non sono andate molto d’accordo e adesso sarà il pubblico a decidere le loro sorti dopo una settimana complicata in cui tutti hanno dimenticato per un po’ il gioco a favore di Dayane Mello che ha avuto bisogno dell’affetto di tutti per via della notizia della morte del fratello Lucas.

Scontro con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi per una serie di comportamenti che…

Dall’altro lato, però, Maria Teresa Ruta non ha evitato di tirare fuori nuovamente la sua delusione nei confronti di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. L’influencer continua a difenderla nella casa del Grande Fratello Vip 2020 parlando delle sue lacrime e della sua stanchezza e lo stesso ha cercato di fare anche la Orlando ma senza successo visto che Maria Teresa Ruta non ha apprezzato una serie di loro commenti e comportanti. A pesare è ancora la scelta della Ruta che ha fatto il nome di Pierpaolo Pretelli e leggendo in quella scelta una sorta di strategia: “Non mi piacciono certi comportamenti. Ma io mi sono trovata con le spalle al muro, e glielo ho detto subito. Ma lo vedono come mi guardano… Io non faccio strategie di gioco, io penso con la mia testa. Ma da una settimana qua dentro è tutto cambiato e a me non piace. Non capisco perché tirare fuori il peggio di noi negli ultimi giorni. Mi sento vista come un’inaffidabile”. Queste parole arriveranno nella puntata di questa sera?



