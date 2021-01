Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano Il Grande Fratello Vip?/ “L’8 febbraio…”

Dopo il teatrino andato in onda ieri sera due personaggi come Stefania Orlando e Tommaso Zorzi non possono far altro che darsela a gambe levate. I fan del Grande Fratello Vip 2020 sono d’accordo e anche il marito della conduttrice ieri sera ha commentato quello che ha visto condividendo sui social la foto di un tendone del circo al grido di “la casa del Grande Fratello”. L’annuncio di Dayane Mello come finalista di questa edizione era già scontato e scritto a caratteri cubitali su tutti i social ma a peggiorare le cose ci ha pensato poi il fatto che Tommaso Zorzi si è visto passare davanti soggetti come Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli e a quel punto è scoppiata la polemica. Ma come moderni Thelma e Louise, i Zorzando, guardandosi negli occhi seduti sul divano, hanno già detto tutto e il pubblico ha capito al volo le loro intenzioni.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano Il Grande Fratello Vip?

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano il Grande Fratello Vip 2020? Al momento non vi è ancora la certezza ma quello che è certo è che i due ieri sera se lo sono detti sul divano guardandosi negli occhi e poi anche un attimo dopo nella camera cercando di affrontare la questione senza dare nell’occhio. In particolare, Tommaso Zorzi ha chiesto all’amica se è davvero convinta e lei ha confermato dicendosi anche pensierosa perché non vuole influenzare la sua decisione ma anche l’influencer sembra ormai pronto ad uscire. La data presunta del loro addio al programma sarà l’8 febbraio ovvero il momento in cui il programma sarebbe dovuto arrivare a conclusione. Siete pronti a vedere i Zorzando uscire lasciando i presunti vip giocarsi la finale?



© RIPRODUZIONE RISERVATA