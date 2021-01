Maria Teresa Ruta: “Ho sognato Tommaso Zorzi nudo”/ “Sul pisel*o c’era…”

Maria Teresa Ruta, in veranda, con Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola si lascia andare ad una confessione. Dopo aver fatto pace con Cecilia, la conduttrice ha ritrovato la voglia di condividere le proprie esperienze e così ha svelato alle sue coinquiline, arrivate in casa diversi mesi dopo l’inizio del reality, di aver fatto, durante le prime settimane, un sogno erotico su Tommaso Zorzi con cui ha poi instaurato un forte legame d’amicizia e di complicità. “All’inizio ho fatto un sogno erotico su Tommaso Zorzi”, confessa la Ruta stupendo sia la Capriotti che la Dell’Isola. Entrambe, infatti, non si aspettavano una simile confessione da Maria Teresa Ruta che poi svela anche i dettagli di quel sogno, uno dei pochi che riesca a ricordare.

MARIA TERESA RUTA E IL SOGNO EROTICO SU TOMMASO ZORZI

Tra sorrisi e battute delle sue coinquiline, Maria Teresa Ruta si lascia andare raccontando cosa accadeva nel sogno erotico fatto su Zorzi. “Ho sognato Tommaso nudo con un rigatone sul pisel*o. Un rigatone grosso che dovevo mangiare”, racconta divertita la Ruta. “Ma gliel’hai detto?“, chiede Cecilia. Maria Teresa risponde affermativamente non trattenendo le risate. “Pensa che incubo. Ma l’hai mangiato poi?“, chiede ancora una Capriotti molto curiosa. “Non me lo ricordo”, aggiunge Maria Teresa che poi svela di aver annotato immediatamente il sogno, dopo averlo fatto, non riuscendo mai a ricordarli. Alfonso Signorini chiedere più dettagli alla Ruta sul suo sogno su Tommaso Zorzi nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip? Nel frattempo, il video sta letteralmente conquistando il pubblico.

