Maria Teresa Ruta choc al GF Vip “Non ne posso più”/ Crollo nervoso con urla pianti..

Maria Teresa Ruta si sfoga nella casa del Grande Fratello Vip 2020 con urla e pianti dopo 120 giorni di sorrisi. La conduttrice, durante la cena, di fronte ad alcune battute degli altri concorrenti su chi russa nella stanza blu, ha perso la calma e si è lasciata andare ad un amaro sfogo. Visibilmente irritata, mentre si allontana dalla cucina, si lamenta ad alta voce: “Io sento mille persone che si alzano nella notte…”. Raggiunta da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando cerca di calmarsi, ma nervosa e molto agitata, decide di rifugiarsi in piscina dove, poco dopo, di fronte alla presenza di Tommaso, Stefania Giulia Salemi, Adua Del Vesco e Samantha De Grenet, tira fuori tutte le emozioni trattenute nelle ultime settimane. “Nessuno mi deve difendere, non ne posso più! E ballo, e russo e rido… basta! Sono una persona e se sbaglio pago!”, urla mentre piange.

MARIA TERESA RUTA CROLLA AL GRANDE FRATELLO VIP: TOMMASO ZORZI LA CONSOLA

Dopo aver tirato fuori il proprio malessere con urla e pianti, Maria Teresa Ruta si lascia consolare da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, le persone a lei più vicine. Zorzi, visibilmente preoccupato per lei, si precipita da Cecilia Capriotti, convinto che il crollo della conduttrice sia stato causato dall’atteggiamento di Cecilia che, dopo essere stata nominata da Maria Teresa, ha smesso di parlarle. “Se ti posso dire, la tua reazione è stata esagerata. Non le parli, le hai risposto male stamattina”, le fa notare Zorzi. La Capriotti, però, non accetta di passare da carnefice: “Non ci casco, cambia discorso. Da essere offesa io a farla passare da vittima, non ci sto. Sono giochetti“, ribatte duramente. Passato il momento di sfogo, Maria Teresa si ritrova in cucina proprio con Cecilia con cui firma la tregua con un abbraccio.

CAZZO MARIA TERESA HA PERSO LA RAGIONE LETTERALMENTE

MI SI È RAGGELATO IL CUORE #tzvip pic.twitter.com/Ss9oHC5QyZ — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) January 12, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA