Maria Teresa Ruta/ Il dolore per l’incidente del fratello Stefano “Se peggiora, io voglio essere avvisata”

Maria Teresa Ruta ha un’idea ben precisa su quanto avvenuto nella scorsa diretta del Grande Fratello Vip 5. Parliamo ancora una volta delle parole di Gabriel Garko, che senza esporsi troppo, ha parlato di una macchinazione voluta da non si sa chi che lo ha obbligato a vivere una favola (falsa) con Adua Del Vesco. La conduttrice ha espresso il suo parere durante una chiacchierata con Stefania Orlando, dopo che quest’ultima ha manifestato la sua approvazione nei confronti dell’attore torinese. “Quindi fatemi capire, Gabriel Garko ha finalmente fatto coming-out?”, ha detto Stefania, “Vero? Bene, sono contenta. Secondo me lui l’avrebbe fatto anche prima, ne sono sicura. Sono felice che si sia liberato. Chissà come mai non l’ha detto in passato”. La Ruta ha subito aggiunto: “Magari una clausola di lavoro, può essere questo che non lo faceva parlare. Anni fa succedeva che facessero queste cose”. Tutto quadra anche alla luce delle confessioni fatte da Adua tempo prima, quando ha rivelato di non aver avuto la libertà di frequentare il suo vero fidanzato per via della love story pubblica con Garko.

Maria Teresa Ruta, che dolore per suo fratello

Maria Teresa Ruta ha fatto un grande sforzo per partecipare al Grande Fratello Vip 5. La concorrente infatti ha vissuto poche settimane fa il rischio di perdere l’amato fratello Stefano, travolto quando era in bicicletta da un’auto che lo ha fatto sbalzare dal mezzo. “Non si sa per quale motivo un signore di 84 anni, alla guida di una Chevrolet Matiz, è passato nella zona vietata proprio quando stava passando mio fratello”, ha detto al settimanale Grand Hotel, “a forte velocità. La macchina ha tamponato da dietro la bicicletta”. Stefano è finito poi in ospedale e si è temuto il peggio per le sue condizioni di salute. Maria Teresa però ha deciso di mantenere una promessa fatta al fratello e di entrare lo stesso nella Casa. E’ stato proprio Stefano a premere perchè la sorella portasse avanti l’impegno preso con il programma.

“Comunque ho già avvisato la produzione che se si dovessero aggravare le sue condizioni di salute”, ha aggiunto, “io voglio essere avvisata immediatamente”. La Ruta è pronta a partire in qualsiasi momento, valigia sempre preparata per una possibile partenza. Intanto la conduttrice sta cercando di mantenere buoni rapporti con tutti gli altri concorrenti, anche se Fulvio Abbate sta mettendo a repentaglio la pazienza di tutti. Dopo lo scontro avvenuto proprio con la Ruta la scorsa settimana, i due sono entrati in contrasto subito dopo l’ultima diretta. Lo scrittore ha cercato di fare delle pressioni perchè Adua Del Vesco raccontasse tutta la verità sulla sua storia con Garko e la Ruta ha cercato di prendere le difese della ragazza, parlando di rapporto lavorativo e nulla di più. Alle sue parole, il siciliano è sbottato e ha preferito abbandonare il salotto, chiudendo il discorso senza possibilità di appello.



