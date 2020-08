Maria Teresa Ruta, investito il fratello/ Dramma per ex moglie Amedeo Goria: Guenda..

Dramma per Maria Teresa Ruta: il fratello, il 51enne bancario Stefano, è stato investito nel pomeriggio di mercoledì mentre stava partecipando ad una corsa ciclistica in Romagna. Come vi abbiamo già spiegato nell’apposito articolo, si trova al momento ricoverato in condizioni serie con diversi traumi presso l’ospedale Bufalini di Cesena e la sua prognosi è riservata. Un’annata non facile per la nota conduttrice televisiva, che due settimane fa, durante un’ospitata al programma di Rai Uno “Io e Te”, aveva esternato le difficoltà della figlia, ferma in questi mesi per via del lockdown causato dal coronavirus: “Guenda è molto preoccupata – aveva detto parlando con Pierluigi Diaco – perchè quest’anno doveva essere il suo anno. Lei è la produttrice, l’attrice e la pianista di questo concerto dedicato a Clara Schumann e come sai quest’anno è tutto perso per il teatro ed è molto dura”.

MARIA TERESA RUTA, INVESTITO IL FRATELLO STEFANO: INSIEME A GUENDA AL GFVIP?

“Allora facciamo l’intervista insieme – aveva replicato il conduttore molto carinamente – perchè a me Guandalina piace molto perchè è una ragazza straperbene, figlia di due persone che, a differenza di quello che si possa pensare dalla narrazione dei rotocalchi, hanno educato questa ragazza alla disciplina con molta severità e quindi vi voglio entrambe”. Chissà che le due non possano riprendersi, in attesa ovviamente che arrivino notizie positive dall’ospedale di Cesena, con la prossima partecipazione al Grande Fratello Vip. Rumors sempre più insistenti danno l’ex moglie di Amedeo Goria pronta a partecipare all’edizione very important person del reality show di casa Mediaset, assieme proprio alla figlia, Guendalina Goria. Il Gf Vip 2020 scatterà il prossimo 14 settembre, giorno in cui riapriranno i battenti anche le scuole, e vedrà al timone ancora Alfonso Signorini, promosso dopo l’esordio della passata stagione. Sulle poltrone degli opinionisti, un’altra conferma, leggasi il buon Pupo, e la new entry Antonella Elia, che dopo aver vissuto l’esperienza come concorrente, con tanto di partecipazione anche a Temptation Island Vip, si calerà quindi in queste nuove vesti.



