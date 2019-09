Maria Teresa Ruta/ “Morirò di fame, avrò una pensione di 275 euro” (Pomeriggio 5)

Maria Teresa Ruta non è ancora in pensione ma quando lo sarà per lei potrebbero giungere i veri guai. Lo ha spiegato in un articolo al settimanale Nuovo e ne parlerà oggi alla trasmissione Pomeriggio 5. Tra le pagine del noto settimanale la conduttrice ha dichiarato: “Il pubblico mi ama eppure rischio di morire di fame. Avrò solo 275 euro di pensione”. La Ruta fa parte del lungo elenco di Vip finiti sul lastrico e che oggi si trovano in grande difficoltà. Di pensione e previsioni per nulla rosee Maria Teresa ne aveva parlato di recente anche nel corso della trasmissione Storie Italiane quando si ritrovò a commentare la condizione poco felice di Enzo Paolo Turchi sul piano pensionistico. “Ho scoperto di avere ricevute false”, rivelò la Ruta lasciando la padrona di casa ed il pubblico senza parole. In collegamento con la trasmissione insieme alla figlia Guenda, in una puntata dello scorso giugno rivelò un retroscena incredibile rispetto al versamento dei contributi per la pensione.

MARIA TERESA RUTA E LA SUA PENSIONE

Maria Teresa Ruta non ha delle previsioni molto felici in merito alla sua futura pensione. “Io ho scoperto di avere delle ricevute false, di contributi che mi sono stati prelevati. Contributi che all’apparenza sembravano versati. Quando sono andata a controllare, però, ho scoperto che le aziende in questione non esistevano più e i documenti, quindi, risultano falsi…”, dichiarò alcuni mesi fa. La Ruta spiegò che si trattava di contributi di circa 7-8 anni di lavoro. All’epoca la Daniele tentò di farla sorridere commentando: “C’era Mark Caltagirone già tanti anni fa quindi!”. Quindi Maria Teresa aveva aggiunto le difficoltà di chi lavora nel mondo dell’arte: “Quando si tratta di lavori artistici, si tende a sottovalutare il valore della professione”, aveva spiegato. La Daniele aveva ricordato però che anche le casalinghe meriterebbero una pensione alta.

