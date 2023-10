Maria Teresa Ruta, perché non c’è a Tale e Quale Show 2023?/ L’infortunio la frena: “Ho sentito male e poi..”

Maria Teresa Ruta spiega perché questa sera verrà sostituita da sua figlia Guenda Goria a Tale e Quale Show 2023

Causa infortunio Maria Teresa Ruta dà forfait a Tale e quale show 2023. Al suo posto la figlia Guenda Goria, che sognava da tempo di poter partecipare al programma di Carlo Conti. Purtroppo per sua madre lo stop è obbligato dopo l’infortunio che ha accusato nella scorsa puntata. Tutto si è consumato durante l’imitazione di Heather Parisi, momento in cui la simpatica concorrente ha sentito un fastidiosissimo dolore.

“Anch’io non so bene che cosa sia successo, forse perché ero tanto presa dal fare Heather Parisi, in un balletto che lei aveva fatto all’età di 19 anni e che io mi accingevo a provare a fare all’età di 63. Così ho cominciato a fare allenamento, sforzi di qua, sforzi di là e non so bene il momento giusto, credo di averlo individuato, durante l’esibizione ho sentito prima un ginocchio scrocchiare, poi una caviglia cedere. Poi ho sentito male alle costole”, ha spiegato in una intervista di qualche giorno fa a La Volta Buona, ai microfoni di Caterina Balivo.

Maria Teresa Ruta, dopo l’infortunio il medico le consiglia di fermarsi

Dunque Maria Teresa Ruta non è a Tale e quale show 2023 per motivi puramente fisici. “Sai i doloretti di una certa età. E così sono andata avanti e ho detto, vabbè, la portiamo a casa Heather Parisi. Insomma: il medico ha voluto controllare e mi ha detto, anche se sto bene, di fermarmi perché mi si è incrinata una costola”, ha spiegato ancora la Ruta.

Così la sessantatreenne lascia spazio a sua figlia Guenda Goria nella puntata di questa sera, nella speranza che possa aiutarla a salire qualche gradino in classifica. Non dovrebbe essere così complicato, considerando che in queste prime puntate Maria Teresa Ruta non è mai riuscita a lasciare il segno. La sostituzione con la figlia, ad ogni modo, pare essere provvisoria.

