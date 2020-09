Maria Teresa Ruta sconvolta da grave incidente/ “Mio fratello Stefano investito da auto”, sono al GFVIP ma…

L’avventura di Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip 2020 insieme alla figlia Guenda Goria è iniziata a mille all’ora. La conduttrice si è rapportata con tutti i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini sfoggiando il suo meraviglioso sorriso con cui, da anni, fa compagnia al pubblico. Nonostante l’allegria e la positività che Maria Teresa Ruta continua a mostrare, nel suo cuore, porta un dolore. Poco prima che la Ruta varcasse la famosa porta rossa con la figlia Guenda, il fratello di Maria Teresa Ruta ha avuto un incidente mentre partecipava ad una manifestazione ciclistica a Forlì. Dopo l’incidente, Stefano Ruta sarebbe stato ricoverato in prognosi riservato all’ospedale Maurizio Bufalini, a Cesena. Fortunatamente, le condizioni di salute di Stefano si sono stabilizzate e Maria Teresa ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 5 come ha spiegato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo poco prima che iniziasse la sua avventura nella casa più spiata d’Italia.

MARIA TERESA RUTA: “AL GRANDE FRATELLO VIP DOPO AVERNE PARLATO CON LA MA FAMIGLIA”

Dopo l’incidente del fratello Stefano, Maria Teresa Ruta ha parlato con la propria famiglia prima di varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2020. “Ha avuto un grave incidente in una gara ciclistica…E’ stato travolto da un’auto…Parto per questa avventura dopo averne parlato con tutta la famiglia…”, ha raccontato la conduttrice al settimanale Nuovo poco prima dell’inizio della sua avventura. All’interno della casa ha già avuto modo di discutere con Fulvio Abbate avendo espresso un’opinione sul linguaggio usato dallo scrittore. L’avventura è così cominciata in quinta per Maria Teresa Ruta che ha deciso di partecipare al reality per due motivi: “Il fatto che il conduttore mi abbia cercato e mi abbia chiamata mi ha fatto un enorme piacere e la possibilità di trascorrere tempo, forse mesi, con mia figlia, mi ha convinto a dire sì…”, ha svelato la conduttrice che, nell’esperienza del reality, come unico neo, vede il fatto di essere considerata una sola concorrente con la figlia Guenda.



