Maria Teresa Ruta/ Con la figlia Guenda Goria un unico concorrente del Grande Fratello Vip?

Maria Teresa Ruta si porterà un po’ di famiglia nella sua nuova avventura televisiva. La conduttrice sarà fra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, al via nella prima serata di oggi, venerdì 18 settembre 2020, e al suo fianco ci sarà la figlia Guenda Goria. Questa scelta ci spinge a pensare che madre e figlia potrebbero partecipare come unico concorrente, un po’ come è stato in passato per Cecilia e Jeremias Rodriguez. Sorridente ed eccentrica, Maria Teresa Ruta si è già fatta benvolere dagli appassionati di reality durante la sua partecipazione a Pechino Express, dove per poco non ha sfiorato la vittoria con la sua squadra, Le Signore della TV. Grazie a quella prima esperienza abbiamo potuto conoscere Maria Teresa in un contesto diverso dal canonico e scoprire per esempio che è solare, facile alla distrazione, leale, ma anche molto sensibile. “Come scrissero i napoletani in occasione dello scudetto con Diego Armando Maradona sui muri del cimitero… ‘cosa vi siete persi'”, scrive intanto su Instagram, allegando una foto in cui ride come una pazza. Clicca qui per guardare la foto di Maria Teresa Ruta.

Maria Teresa Ruta, l’incidente del fratello

Le ultime settimane non sono state semplici per Maria Teresa Ruta: a pochi passi dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 5, il fratello della conduttrice è rimasto coinvolto in un incidente. Stefano infatti stava partecipando ad una gara ciclistica, quando è stato investito da un’auto ed è stato portato in rianimazione. In base alle ricostruzioni delle autorità, riferisce Il Fatto Quotidiano, sembra che il ciclista sia stato travolto da una Chevrolet Matiz guidata da un uomo di 84 anni, che si trovava a bordo con la moglie. “In questi giorni sono scesa tra gli abissi e non vedevo più la luce”, ha scritto Maria Teresa Ruta su Instagram, forse riferendosi all’incidente, “mi chiedevo perchè… ma io non mollo, non mollo mai e sono arrivata in fondo al tunnel e ho scoperto che ce n’è un altro più lungo, vacca rana per la miseria”. Senza mai abbandonare la vena ironica che la contraddistingue, la conduttrice ha preferito mostrare ai fan i momenti più divertenti. Prima di partire per la casa, ha creato un caos senza fine in camera da letto, nel tentativo di scegliere tutti gli outfit per le diverse puntate. “Quando sei troppo ottimista e pensi che tutto ciò ti stia in un trolley”, scrive, “preparare una valigia non è molto diverso dal fare una battaglia. Insomma, non puoi tralasciare niente, devi studiare ogni mossa, ogni singola posizione: da uno spazzolino da denti al piegaciglia… vorrei entrare nuda e con una valigia piena di sogni”. Clicca qui per guardare il video di Maria Teresa Ruta.

Foto, La Ruta al Grande Fratello Vip

