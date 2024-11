Chi è Maria Tomba? I fan sono rimasti senza parole dopo averla vista tra il pubblico di X Factor 2024 durante la semifinale andata in onda giovedì 28 novembre. Durante l’esibizione di Lorenzo Salvetti i cameraman hanno inquadrato il pubblico e si è vista una ragazza che somiglia a Maria Tomba, sarà davvero lei? Prima di ricevere conferme o dalla diretta interessata o dai social, scopriamo chi è.

Per chi non la conoscesse, Maria Tomba ha studiato musica sin da quando era piccola. Grande appassionata di canto, ha cominciato a calcare i primi palchi da quando aveva solo 11 anni. Per perfezionarsi si è iscritta alla scuola di Luigi Nono di Gazzolo d’Arcole. Da lì in poi la sua carriera è cominciata ufficialmente, e a soli 14 anni ha fatto un vero e proprio upgrade dandosi anche al cantautorato e alla poesia. Per quanto riguarda le scuole superiori, sappiamo che Maria Tomba si è diplomata a Verona presso il Liceo Scientifico Copernico Pasoli.

Era davvero Maria Tomba quella inquadrata dai cameraman di X Factor 2024 durante la semifinale di giovedì 28 novembre? Secondo il pubblico la ragazza commossa durante il live di Lorenzo Salvetti, concorrente di Achille Lauro, era proprio lei. Pochi lo sanno, ma è stata proprio lei la vincitrice di X Factor 2023. Maria Tomba era nella squadra di Fedez e ha dimostrato tutto il suo talento durante la scorsa edizione. Ma a sconvolgere il pubblico era stata la sua sparizione, rivelatasi poi un vero e proprio bluff.

“Purtroppo non ho notizie di Maria da qualche settimana“, aveva detto la madre della ragazza, “sono molto molto preoccupata. Se qualcuno di voi l’avesse vista o dovesse sapere dove si trova, vi prego fatemi sapere. Scrivetemi in privato“. Maria Tomba aveva simulato per gioco la sua sparizione con la complicità di sua madre, forse per essere per un solo momento al centro del gossip e recuperare un po’ di popolarità scesa durante la fine dello scorso anno.