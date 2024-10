Maria Turchi: tutto sulla figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Maria Turchi è l’unica figli di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi che, dopo anni di tentativi, sono riusciti ad averla con la fecondazione assistita realizzando il sogno di formare insieme una famiglia. Sin dalla nascita, Maria è stata sommersa dall’amore di mamma e papà, ma anche da quello degli amici e dei fan della coppia che hanno gioito con loro quando hanno annunciato il suo arrivo. Maria è nata nel 2013 ed oggi, a 13 anni, è una bambina vispa, allegra, serena e molto sveglia.

Prima fan di mamma Carmen e papà Enzo Paolo, pur essendo ancora piccola, Maria ha supportato la madre quando ha partecipato al Grande Fratello Vip ed ora sta facendo lo stesso con papà Enzo Paolo che, in casa, più volte, ha sottolineato di sentire molto la sua mancanza e di temere di non poterla vedere crescere a causa dell’età. A rassicurarlo quando viene assalito da questi pensieri bui è proprio Maria che, con la sua solarità riesce a cancellare tutte le paure del padre.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi lontani da Maria

Carmen Russo potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello 2024 come ospite per fare una sorpresa al marito Enzo Paolo Turchi che sta sentendo fortemente la sua mancanza. Carmen potrebbe restare nella casa per tre giorni e potrebbe varcare nuovamente la porta rossa già questa sera. Per Carmen, infatti, è difficile pensare che possa restare nella casa per tante settimane insieme ad Enzo Paolo Turchi lasciando da sola Maria.

Per rassicurare Enzo Paolo che, nel riabbracciare la moglie, si farà qualche domanda anche sulla figlia Maria, potrebbe arrivare un videomessaggio della bambina per augurare buona fortuna ai genitori che, per tre giorni, potranno stare insieme nella casa più spiata d’Italia.

