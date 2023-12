Maria Zaffino: “Flirt con Gianni Sperti? Ecco la verità”/ L’ex ballerina di Amici: “Oggi i rapporti sono…”

Maria Zaffino, ex ballerina professionista di Amici, parla della sua presunta relazione con Gianni Sperti: “Ecco la verità”

Maria Zaffino è una delle storiche ballerine professioniste di Amici di Maria De Filippi. Ha lavorato per più di dieci anni, quelli iniziali del programma, nel cast di ballo al fianco di volti come Gianni Sperti. Oggi ha 46 anni, è direttrice e docente della sua accademia di danza, è sposata con Daniele, mamma di due figlie e anche nonna. Maria si è raccontata ai microfoni di Fanpage, dove ha chiarito una volta per tutte le voci che anni fa la volevano fidanzata proprio al collega Sperti.

Maurizio Laudicino choc: "Bullismo contro me ed Elena a Uomini e Donne"/ Accuse a Tina e Gianni: "Aggressivi"

I due vennero infatti paparazzati in vacanza insieme in atteggiamenti affettuosi. Foto che Maria ha così spiegato: “In realtà, quella settimana eravamo in vacanza insieme in Puglia. Adoravo sia lui che i suoi genitori, persone fantastiche. Quando è finita la storia con Paola Barale, Gianni è stato molto, molto male e quindi gli amici veri gli sono stati accanto.” E ancora: “Passai quella settimana con lui e il mio assistente Fabio Raspanti. E abbiamo beccato questo paparazzo che ci faceva le foto. Si era messo sotto a una sdraio. Io e Gianni eravamo senza parole. Noi stavamo lì, ci stavamo divertendo in spiaggia, facevamo le prese.”

Gianni Sperti, i simpatici auguri di compleanno per Tina Cipollari/ "Gli anni aumentano ma..."

Maria Zaffino: “Ecco come sono i rapporti oggi con Gianni Sperti”

Maria Zaffino ha dunque smentito che la loro fosse una vera e propria relazione amorosa: “Lui era sempre molto coccolone, ma no, no. – ha dichiarato – Anche se tutti ci speravano. Ogni volta che facevamo una serata, la gente impazziva nel vederci arrivare insieme: ‘Oddio, che bello, la coppia dell’anno’. E noi: ‘No, siamo solo amici’. C’è sempre stata un’amicizia. Mettiamola così, tra noi c’era un amore amichevole, molto grande.”

Nel passato di Maria Zaffino c’è però la relazione con l’ex allievo di Amici Michele Maddaloni. Di lui la ballerina da dichiarato: “Sono stati quattro anni molto belli, in cui abbiamo convissuto, anche se tutti mi prendevano per pazza perché era più piccolino. Oggi, invece, va di moda stare con il ragazzo più giovane. Per me resta una persona bella da ricordare, soprattutto la sua famiglia.”

Tina Cipollari "Fidanzato? Tutto fermo"/ Gianni Sperti "Bacio con Roberta Di Padua? Non mi aspettavo..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mari 💓 La vita è un DONO meraviglioso…sorridere sempre💓 (@mariazaffinoofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA