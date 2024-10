Tutto pronto per una nuova puntata di Io Canto Generation 2024, il talent show musicale dedicato a giovani cantanti presentato da Gerry Scotti tornato in prima serata su Canale 5. Tanti giovani nuovi talenti che si sfidano, riuniti in squadre, in una serrata competizione musicale accompagnati dai capisquadra Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Fausto Leali. Tra i protagonisti della nuova edizione ci sono Mariafrancesca Cennamo, Sofia Liguori e Enrico Oliva.

Chi è Mariafrancesca Cennamo, concorrente di Io Canto Generation 2024

Mariafrancesca Cennamo è tra i concorrenti della nuova edizione di Io Canto Generation. La giovane cantante durante la prima puntata si è esibita sulle note di “Malavita”, hit estiva dei Coma_Cosa facendo ballare tutto il pubblico del programma di Canale 5. Per essere la prima esibizione, Mariafrancesca ha dimostrato buon capacità vocali e un’ottima presenza sul palcoscenico come confermato anche dal voto congiunto della giuria composta da Claudio Amendola Michelle Hunziker Al Bano Orietta Berti Iva Zanicchi Fabio Rovazzi.

In particolare Fabio Rovazzi si è complimentato dicendole: ” super brava, appena è partita l’esibizione sei esplosa. Sei bravissima, il nostro voto congiunto è 25, veramente brava” – dice Rovazzi. Complimenti anche da Iva Zanicchi e Orietta Berti: “ti muovi sul palco come una grande star, abbiamo solo 20, sei straordinaria. Bravissima”. Che dire: buona la prima per la giovane cantante che prosegue la sua avventura televisiva a Io Canto!

Sofia Liguori, chi la giovane concorrente di Io Canto Generation 2024

Tra i concorrenti di Io Canto 2024 c’è anche Sofia Liguri, una giovane cantante di 15 anni che ha iniziato a cantare sin da bambina. Quando aveva 11 cantava le canzoni di Al Bano; a rivelarlo è stata proprio Sofia nella scheda di presentazione al programma: “la mia passione per il canto è nata fin da quando ero piccola. Già a quattro anni cantavo a squarciagola le canzoni di Al Bano, poi a 11 anni ho iniziato a studiare canto!”.

Sofia Liguori ha 15 anni e viene da Santa Margherita, in Liguria. Nel programma è entrata nella squadra di Lola Ponce con sui si esibita sulle note di The rhythm is magic”. Parlando della sua partecipazione a Io Canto, la giovane ah detto: “la partecipazione a questo programma mi sta regalando grandi emozioni e spero che anche il pubblico possa emozionarsi insieme a me”.

Enrico Oliva da Agrigento a Io Canto Generation 2024

Infine c’è Enrico Oliva, altro giovane talento di Io Canto Generation. Il giovane cantante è entrato nella squadra di Fausto Leali con cui ha duettato sulle note di “Lose control” del cantatore statunitense Teddy Swims. Una performance da brividi che ha entusiasmato pubblico e giuria a conferma del talento del giovane cantante. In particolare Claudio Amendola ha sottolineato la bravura di Enrico e le sue doti vocali invitandolo nelle prossime puntate ad essere più dinamico e libero sul palco cercando di mettere da parte l’emozione. 25 punti per lui.

Complimenti, invece, dalla giurata Iva Zanicchi che è rimasa molto colpita dall’esibizione del giovante cantante: “sei entrato a freddo ma hai subito fatto gol”. L’aquila di Ligonchio con Orietta Berti gli hanno dato 20 punti, il massimo. Buona la prima quindi per il giovane cantante agrigentino che frequenta la terza media a indirizzo musicale dell’istituto “Castagnolo” di Agrigento e studia canto nella scuola Arcadia diretto da Angela Maniglia e dalla coach d’interpretazione Clelia Parisi.