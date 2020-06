Mariah chi è la modella del Ciclone?/ Giovane star con Takagi & Ketra nell’ultima hit

Pubblicità

Si chiama Mariah ed è considerata l’astro nascente della musica trap e reggaeton internazionale. Scoperta a soli 16 anni da Nely “El Arma Secreta”, produttore di fama mondiale che ha collaborato assieme a J Balvin, Romeo Santos ed Elettra Lamborghini, ha firmato il suo primo contratto importante, con la casa discografica Universal, a soli 19 anni. Il vero nome è Mariah Angelique, ma si fa chiamare anche Mariah Angeliq o semplicemente Mariah, e la sua fama potrebbe crescere ulteriormente nelle prossime settimane essendo stata scelta come voce femminile dai Takagi & Ketra per il loro ultimo brano “Ciclone”. Questo è infatti il nome della canzone che uscirà venerdì prossimo (in pre-vendita già da oggi), e che vedrà la partecipazione anche di Elodie e dei Gipsy King. Takagi & Ketra hanno conquistato le classifiche italiane nelle ultime estati, e l’obiettivo non cambierà anche con il brano inedito che potremo ascoltare e soprattutto ballare fra pochi giorni.

MARIAH CHI E’? IL PRIMO BRANO NEL 2018

Mariah, come anticipato sopra, è giovanissima, essendo nata a Miami nel 1999. Originaria degli Stati Uniti ha metà sangue cubano e metà portoricano, e i tratti dell’America Latina sono ben visibili sia nel fisico quanto nella voce e nelle movenze. Il suo esordio è avvenuto appena due anni fa, nel 2018, cantando il remix di “Amorfoda” di Bad Bunny. Ma è con l’etichetta Universal che ha spiccato letteralmente il volo grazie a brani come “Blah” (inciso anche in portoricano), “Miénteme” e “Malo”, come ricordano i colleghi di Rockol.it. La sua hit più famosa è senza dubbio “Perreito”, un videoclip che ha raggiunto ben 54milioni di visualizzazioni nel giro di poche settimane, e che Mariah ha portato lo scorso aprile sul palco del “Premio lo Nuestro”, evento a cui partecipano le star mondiali della musica latina. A fine 2020 uscirà il suo primo album “It’s Mariah Baby”, anticipato dal singolo “Gracias”.



