Marialaura de Vitis, modella, 22 anni. Sarebbe questo l’identikit della presunta fidanzata di Paolo Brosio che quest’oggi a Mattino5 ha fatto Biagio d’Anelli lanciando la bomba di cui si parla ormai da un po’. Non è la prima volta, infatti, che viene fuori il nome di questa misteriosa modella dal nome Marialaura, la giovane che avrebbe passato questi ultimi mesi in compagnia del giornalista e non sarà nemmeno l’ultima visto che oggi l’opinionista ha tirato fuori anche il suo nome rivelando che la loro liason sta facendo stare male anche la signora Anna Brosio: “La madre è furiosa, lei ha 22 anni e i due sono fidanzatissimi, lui ha mentito a tutti”.

Marialaura de Vitis, fidanzata di Paolo Brosio? “La madre del giornalista è furiosa”

In realtà Paolo Brosio non ha mentito ai suoi coinquilini visto che, ritrovatosi in giardino nei giorni scorsi, ha detto la sua proprio su quella che è la sua vita privata parlando delle sue moglie e anche della sua attuale situazione. Quando Stefania Orlando gli chiede: “Ma ora sei impegnato?”, lui risponde con un timido ni che lascia pensare che ci siano indecisioni e qualche cosa ancora da risolvere tra loro. Questo significa che Paolo Brosio non ha detto di essere single e quindi non ha preso in giro il pubblico, ma è vero anche che non si è pronunciato su questa sua complicata storia al di fuori del programma forse proprio per via della madre che sembra ne soffri. Quando arriveranno delucidazioni in merito?



© RIPRODUZIONE RISERVATA