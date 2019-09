MARIANA NANNIS CANIGGIA/ La battaglia contro Sofia Bonelli (Live – Non è la d’Urso)

MARIANA NANNIS CANIGGIA CONTRO SOFIA BONELLI

La lotta di Mariana Nannis Caniggia non è ancora terminata. Negli ultimi mesi la moglie di Claudio Caniggia ha fatto importanti rivelazioni sull’ex calciatore, accusandolo di abusare di droghe e di essere succube della nuova fidanzata Sofia Bonelli. Parole scottanti che ha ripetuto in più occasioni, in diverse sedi televisive e persino a Live – Non è la d’Urso. Ritornerà stasera, domenica 29 settembre 2019, nel salotto di Carmelita per parlare ancora una volta del consorte. Al suo fianco il figlio Kevin Axel, entrambi decisi a fare un appello: “Salvate mio marito dalla sua amante”. “Ha chiesto il divorzio in Argentina, ma deve farlo a Marbella”, dice Mariana durante il primo incontro con Barbara. Il dito puntato ovviamente è più verso Sofia, che classifica come una donna di facili costumi, anche se le sue parole sono più colorite. “Non posso chiamare donna una donna che va a letto con un vecchio di 78 anni”, dice parlando della Bonelli. “Lo tiene drogato. Mio marito ha avuto dei problemi a Verona”, aggiunge sicura che la ragazza stia avendo una cattiva influenza sul marito.

LE PAROLE DI CLAUDIO PAUL CANIGGIA CONTRO MARIANA NANNIS

Mariana Nannis Caniggia non intende fermarsi e la sua battaglia contro il marito Claudio Caniggia è già iniziata. Nelle ultime settimane Mariana Pidio di El Diario ha rivelato che notizie ufficiali parlano addirittura di una richiesta di internamento da parte della donna, che l’ex calciatore venga considerato insano di mente. Il motivo è molto semplice: Sofia Bonelli. Da quando Claudio Paul ha scelto di unirsi all’amante, voltando le spalle alla famiglia, Mariana ha fatto di tutto per denunciare pubblicamente la cosa ed è convinta che il consorte non sia davvero in sé. Per questo ha chiesto l’intervento del medico forense perché le capacità psichiche di Claudio vengano valutate con attenzione. Addirittura si parla anche di un’azione cautelare: se l’ex sportivo non si presenterà all’incontro con i medici, passerà dei guai giudiziari. “Patetico”, dice invece Caniggia riguardo uno degli ultimi interventi in tv della moglie alla corte di Susana Jimenez. “Hanno danneggiato la mia immagine senza avere alcun tipo di prova”, aggiunge sicuro che il limite sia stato più che superato.

