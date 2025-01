La sorella di Helena Prestes la difende sui social

Una spaccatura sempre più profonda nella casa del Grande Fratello si è venuta a creare dopo la lite choc tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi portando anche il popolo del web a schierarsi. Da una parte c’è chi richiede a gran voce la squalifica di Helena Prestes giudicando intollerabile il gesto di lanciare un bollitore accompagnato da insulti pesanti e, dall’altra, c’è chi ritiene che Helena abbia reagito di fronte alle continue provocazioni di Jessica Morlacchi. Una situazione difficile sulla quale, probabilmente, si esprimerà il Grande Fratello nelle prossime ore ma che sta portando anche le famiglie delle persone coinvolte ad intervenire.

Helena Prestes squalificata dal Grande Fratello? Jessica Morlacchi vuole eliminazione/ "Cacciatela, vi prego"

Dopo aver assistito a quanto accaduto nella casa, infatti, Mariana, la sorella di Helena, si è espressa sui social mostrando solidarietà alla sorella e scagliandosi contro Jessica Morlacchi rivolgendo un appello al Grande Fratello e a Signorini.

Le parole della sorella di Helena Prestes

Mariana Prestes ha condiviso tra le storie del proprio profilo Instagram un video della lite tra Helena e Jessica Morlacchi esprimendosi sull’accaduto. “Non è più possibile sopportare tante provocazioni; nessuno ha il diritto di invadere la mente di qualcuno in questo modo. È sbagliato. Qui si supera tutti i limiti dello spettacolo! Non può essere così!“, ha scritto Mariana Prestes che ha anche taggato i profili della Endemol Shine Itali, Beatrice Luzzi, Alfonso Signorini e del Grande Fratello.

Stefania Orlando abbandona il Grande Fratello? “Voglio uscire, basta"/ Cos'è successo?

Successivamente ha pubblicato un altro video in cui Helena è nella stanza di Enzo Paolo Turchi con Javier Martinez scrivendo “sono con te”. Cosa accadrà, dunque, al Grande Fratello? Quale sarà il destino di Helena? Tornerà a vivere in casa con gli altri inquilini in attesa della decisione del Grande Fratello? Lo scopriremo nelle prossime ore.