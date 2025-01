Helena Prestes perde totalmente il controllo contro Jessica Morlacchi al Grande Fratello. Cos’è successo esattamente? Tutto è iniziato durante la cena del 3 gennaio, quando Jessica ha cercato di prendere un pezzo di pane dal piatto che Helena aveva in mano. La brasiliana, però, si è rifiutata, spostando il piatto e offrendolo a tutti i presenti, tranne che a lei. Questo gesto ha scatenato il caos tra le due, che già avevano avuto uno scontro acceso dopo l’ultima diretta del Grande Fratello, durante la quale Helena aveva reagito in modo altrettanto forte.

Dopo il gesto di Helena, Jessica è tornata al suo posto, iniziando a rivolgere una serie di insulti pesanti all’influencer brasiliana. “Vaf*anc*lo imbecille, pazza. Vai a ca*are idiota. Non sai nemmeno com’è fatto il pane, guardalo bene e mangialo. Ti leva proprio le mazzate dalle mani. Nella tua follia perché non scappi da qua?”, ha continuato a ripetere la cantante, mentre Helena accumulava pian piano la sua rabbia. Prima, ha risposto a Jessica dicendole che per lei non conta nulla e accusandola di non fare nulla in Casa se non parlare male degli altri. Successivamente, si è alzata improvvisamente, per poi afferrare un bollitore e cercare di lanciare l’acqua addosso alla coinquilina.

Dopo una discussione accesa a tavola con Jessica Morlacchi, Helena Prestes si è alzata di scatto e, in preda all’impulso, ha afferrato un bollitore tentando di lanciare l’acqua contro la cantante. “Vieni qua, ti faccio fare la doccia”, ha minacciato l’influencer, mentre Maxime Mbanda e Javier Martinez cercavano di fermarla. “Fagli vedere chi sei alla telecamera”, ha esclamato Jessica. A quel punto, Helena ha perso del tutto il controllo e ha rovesciato l’acqua, che fortunatamente non ha colpito Jessica. “Pu**ana,” ha gridato l’influencer, prima di scaraventare il bollitore vuoto a terra e uscire furiosa in giardino, seguita da Javier.

Nonostante la regia abbia immediatamente interrotto la diretta nel tentativo di censurare l’accaduto, i video hanno rapidamente fatto il giro del web, scatenando reazioni accese tra i telespettatori del Grande Fratello. Molti sostengono che Helena debba essere squalificata per aver oltrepassato i limiti, sia a livello verbale che fisico, compiendo un gesto violento. Dall’altra parte, i fan della brasiliana si schierano in sua difesa, accusando Jessica di comportarsi da mesi come una bulla nei suoi confronti. Nel frattempo, sembra che la produzione abbia deciso di far dormire Helena da sola nella suite per la notte, in attesa di prendere una decisione.