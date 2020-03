Mariangela Melato, la nipote Paola/ “Manca, con Renzo Arbore amore a tutto tondo”

Paola Melato, nipote della grande Mariangela, è stata ospite quest’oggi presso gli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno. “Mi manca tanto, manca a tutti. Ci tenevo anche io a dire quanto sono stata onorata ad avere una zia, una grandissima attrice”, esordisce così, in lacrime, la nipote. Mariangela è scomparsa l’undici gennaio del 2013, sette anni fa, a causa di un tumore al pancreas che se la portò via in poco tempo. “E’ stata una grandissima donna, una grande zia, un grande esempio – ha proseguito la bella nipote – mi ha cresciuta e tutto quello che mi ha sempre detto, ho sempre cercato di realizzarlo. Lei era bravissima a fare tutto, tutto ciò che faceva lei era il massimo. Mi ha insegnato a studiare tanto”. La Melato è stata per anni compagna di Renzo Arbore, e recentemente il noto showman aveva parlato proprio dell’ex durante un’ospitata a Domenica In.

MARIANGELA MELATO, LA NIPOTE PAOLA: “QUANDO C’ERA ANCHE RENZO A CASA…”

In quell’occasione Mara Venier aveva fatto vedere una foto di Mariangela e il grande Arbore si limitò semplicemente a dire: “Grazie tante”, travolto dalle emozioni. “Renzo aveva la capacità di tenere unita la famiglia – ricorda ancora la nipote – il Natale si passava insieme, lui era incredibile. Mariangela aveva un sacco di battute verso di lui, un amore a tutto tondo. Aveva anche una bellissima voce, molto profonda”. Anche Maria, come la zia, canta: “Ho fatto da poco un nuovo disco, con il meestro Armando Corsi, e c’è un brano molto interessante all’interno dal titolo “Cosa non farei”, che ho avuto modo di far ascoltare proprio a Renzo Arbore ed è rimasto molto felice anche lui”.

