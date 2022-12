Mariangela Tarì, Nuovi eroi/ Premiata per la preziosa storia di caregiver familiare

Mariangela Tarì a Nuovi Eroi su Rai3

Mariangela Tarì tra i protagonisti di “Nuovi Eroi“, il programma che racconta le storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente Sergio Mattarella. Al via la nuova edizione del format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3, che racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra questi c’è anche Mariangela Tarì premiata tra i cittadini “per la sua preziosa, intensa e appassionata testimonianza delle difficoltà quotidiane legate alla condizione di caregiver familiare”. Mariangela è un insegnante di sostegno. Madre di Sofia, bambina disabile, e di Bruno, colpito a 5 anni da un tumore al cervello.

Mariangela Tarì premiato dal Presidente Sergio Mattarella: scopriamo chi è

Ma chi è Mariangela Tarì, la cittadina insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana? Mariangela è una ragazza tarantina, ma anche mamma di due bambini. La sua vita però verrà a messa a dura prova, ma l’amore per i suoi figli e la forza che la famiglia unita le infonde le hanno permesso di superare tutte le difficoltà. Non solo, è anche autrice del libro “Il precipizio dell’amore” nato da una lettera pubblicata sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica nel 2018 in cui ha raccontato pubblicamente della vita della sua famiglia e di quanti condividono il compito di prendersi cura: i caregivers.

Una lettera in cui ha raccontato e condiviso con anni anni di lotta quotidiana contro la malattia e la burocrazia. Non solo, Mariangela si è fatta anche promotrice di un messaggio importantissimo: “il dolore è come l’amore, è una potenza creatrice”. Con questo concetto ha poco dopo fondato anche l’associazione di promozione sociale “La Casa di Sofia”.











