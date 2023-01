MARIANNA CERCA IL PRIMO AMORE FRANCESCO DOPO 68 ANNI A C’È POSTA PER TE/ Lo trova ma non è vedovo…

Va in scena un incontro esilarante a C’è posta per te quando Marianna trova il Francesco Carbone che cerca dopo 68 anni. L’uomo ha oggi 87 anni ma ha un piccolo problema: non sente benissimo. Questo mette Maria De Filippi in difficoltà perché l’uomo non riesce a sentire le parole di Marianna dall’altra parte della busta e la conduttrice è costretta ad avvicinargli la cassa all’orecchio.

Finalmente Francesco inizia a capire chi c’è dall’altra parte della busta e riconosce quel primo amore di gioventù. I due si ritrovano, la busta si apre e Marianna si dice pronta a dargli quel bacio non dato anni prima; lui però la frena svelando di essere ancora sposato: “Non è ancora morta mia moglie”, ammette bonariamente l’uomo, scatenando le risate del pubblico. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Marianna cerca Francesco dopo 68 anni a C’è posta per te: “Provò a baciarmi ma rifiutai”

La nuova puntata di C’è posta per te 2023 presenta anche la storia di Marianna che cerca un amore dal passato. È Maria De Filippi ad introdurlo, spiegando: “Lei si chiama Marianna e lui Francesco. Lui prova a baciarlo e lei scappa. La seconda volta lui la sbatte contro il muro ma lei ancora scappa. Questa volta lei lo bacerebbe, anche perché ha capito che non rimarrebbe incinta. Sono passati infatti 68 anni.”

L’ingresso di Marianna è accolto da applausi e risate del pubblico in studio, curiosi di ascoltare la sua storia. “Siamo a Cerignola, è il 1953, lei ha 13 anni e vive in campagna con i genitori, 4 sorelle e un fratello. La mamma era severissima, non la faceva uscire mai”, racconta la conduttrice. Marianna però andava a scuola e quando usciva vedeva questo ragazzo che la guardava sempre.

Marianna cerca Francesco dopo 68 anni, Maria De Filippi ne trova tre

Racconta di essere poi partita con i genitori per Milano e di aver trovato qui proprio questo ragazzo misterioso che la guardava. Con lui iniziò a fare qualche passeggiata durante i pomeriggio e lui cercò di baciarla ma: “Rifiutai il bacio perché credevo di rimanere incinta”, racconta la donna “Così mi diceva mia mamma e io avevo paura”. Maria De Filippi ha ammesso che le ricerche hanno portato a tre Francesco Carbone che loro sono riusciti a rintracciare. Tra loro ci sarà quello giusto?











