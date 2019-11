Marianna Morandi, ex di Biagio Antonacci/ La figlia di Gianni, attrice di serie tv

Marianna Morandi è l’ex compagna di Biagio Antonacci. Il cognome ovviamente non vi suonerà nuovo, e la parentela è di quelle famose: è infatti la secondogenita del cantante e attore Gianni Morandi nonché della mamma, Laura Efrikan, e sorella maggiore di Marco Morandi. La Morandi e il cantautore milanese non sembrano essersi lasciati proprio nel migliore dei modi, e lo si capisce anche dalle recenti dichiarazioni rilasciate dallo stesso Antonacci ai microfoni di Vanity Fair: “Non mi sono mai sposato, ho fatto due figli con una donna (Marianna Morandi ndr) con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, mi sono separato da lei e adesso sto con Paola (Cardinale, la sua attuale fidanzata ndr)”. Antonacci aveva aggiunto: “La stima reciproca tra ex compagni è fondamentale, perché si porta dietro la fiducia. Marianna sa che non avrei mai esposto i nostri figli a persone non per bene, e io so lo stesso di lei. Se ci fosse stata della gelosia tra di noi sarebbe stato complicato, ma non c’è stata: lasciare liberi è un gesto d’amore che ti torna indietro”.

MARIANNA MORANDI, EX DI BIAGIO ANTONACCI: LA SUA CARRIERA IN BREVE

Marianna Morandi è una nota attrice, vistasi recentemente nella fiction di Canale 5, L’Isola di Pietro 3, con protagonista proprio papà Gianni. Nella sua lunga carriera ha fatto anche la cantante, debuttando nel lontano 1976 con il brano “Sei forte papà”, inciso dall’eterno ragazzo. Dopo essersi diplomata presso l’accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, ha iniziato la carriera teatrale, recitando nel Don Giovanni sotto la regia di Glauco Mauri, quindi ne L’avaro, e poi in Risiko. A partire da fine anni ’90 ha iniziato la sua carriera televisiva, apparendo nella miniserie tv per Canale “La forza dell’amore” del 1998, sempre al fianco del padre nonché dell’attrice Elena Sofia Ricci. Quindi la sua recitazione l’anno seguente ne “Le madri” (altra serie tv Mediaset), e poi in “Un anno a primavera” del 2005, miniserie tv di Rai 2 con Giorgio Pasotti e Nicoletta Romanoff. Il matrimonio con Antonacci è durato nove anni, dal 1993 al 2002, e i due hanno avuto due figli, Paolo e Giovanni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA